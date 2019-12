La défense des Lakers met K.O. les Mavericks

Il se passe toujours quelque chose dans les Lakers – Mavs de cette saison. Pour ce troisième affrontement entre ces deux formations (une victoire chacune jusqu’ici), l’image forte survient à l’approche de la fin de la première période. Quand Luka Doncic tente de pénétrer au milieu d’une armée de Lakers : il s’élève et retombe lourdement sur le parquet.

Sonné, le Slovène reste de longues minutes au sol tandis que LeBron James et Dwight Howard, auteur de la faute, viennent aux nouvelles aux côtés des Mavs. Plus de peur que de mal car Doncic se relève sous les applaudissements du Staples Center. Il shoote ses lancers mais rentre au vestiaire. Comme son leader, Dallas est groggy.

Une mauvaise nouvelle de plus pour les Mavs qui ont déjà perdu leur troisième meilleur scoreur, Tim Hardaway Jr., quelques minutes plus tôt. Le shooteur venait d’intercepter un ballon avant d’aller dunker tranquille… Les déboires des Texans font évidemment l’affaire des Californiens qui, sous les yeux de Kobe Bryant, prennent progressivement les commandes du match dans le premier quart-temps, pour ne plus les lâcher.

Festival de dunks pour « Superman »

LeBron James n’a pas besoin d’être dans un grand soir en termes d’adresse. Son jeu de passe contente son équipe. L’idée est simple : profiter du manque de taille et de protection adverse pour alimenter les pivots. JaVale McGee est le premier à en profiter puis Dwight Howard rentre en scène de façon spectaculaire. Dans le deuxième quart-temps, « Superman » reçoit passe lobée sur passe lobée. À lui seul, il incarne la domination intérieure des Lakers (54 points inscrits dans la raquette contre 32).

Alors qu’Anthony Davis réalise un match sérieux, les Lakers trouvent aussi de l’adresse extérieure avec Kentavious Caldwell-Pope, toujours utile dans les corners et auteur de sa meilleure sortie cette saison. Kyle Kuzma, lui, qu’on pensait lancé dans sa saison, passe complétement à côté de son match, ratant même le moindre tir facile.

Dallas limité à moins de 100 points

Mais les Lakers impressionnent surtout avec le sérieux de leur défense. Contenir les Mavs, meilleure attaque de la ligue, sous la barre des 100 points, ce n’était arrivé qu’une fois cette saison. Ce sera la deuxième. Hardaway out, Doncic pas dans son assiette et maladroit, Porzingis trop discret… Dallas tente de s’en remettre à la vista de JJ Barea et surtout Delon Wright.

Mais Dallas n’a pas la force de frappe pour effacer les 15 points de retard de la fin du troisième quart-temps. « KCP », profitant des passes laser de James, se fait un malin plaisir à sanctionner la zone texane, tandis que « AD » bat facilement Porzingis au poste avec un « hook ». Les Lakers maintiennent leur avance jusqu’au bout et s’imposent.

Deuxième victoire de suite pour eux (26v – 7d) avant la réception des Suns mercredi. Les Mavs (21v – 11d) rendent visite au Thunder mardi.