Enfin le déclic pour Kyle Kuzma ?

Le trophée n’existe pas mais Kyle Kumza aurait pu prétendre à celui de la « meilleure régression de la saison ». Depuis le début de saison, ses stats se sont effondrées et ses blessures ne justifient pas tout. L’ailier-fort des Lakers doit s’adapter à un nouveau rôle, et il doit trouver sa place derrière les deux monstres que sont LeBron James et Anthony Davis.

On le saura très vite mais cette semaine de Noël pourrait être un déclic pour lui. Auteur de 20 points en première mi-temps face à Portland, il termine meilleur marqueur des Lakers avec 24 points en 30 minutes, à 9 sur 17 aux tirs. Le tout au lendemain d’un début de polémique entre son coach personnel et LeBron James…

« Je suis simplement rétabli » explique Kyle Kuzma pour justifier sa performance. « J’ai confiance en mon physique. J’ai pris un peu de repos, je suis resté sur le côté pendant cinq matches et j’ai vraiment trouvé tout seul ce que j’avais besoin de faire. »

Après ses 16 points face à Denver, puis ses 25 contre les Clippers, Kyle Kuzma réussit donc la passe de trois, et cette fois, la victoire est au bout. « Je suis simplement dans l’agression en permanence » poursuit-il. « Quand vous êtes la 3e option, vous n’avez pas le luxe de vous relâcher… Il faut être dans l’agression tout le temps. »

LeBron : « On souhaite qu’il soit le 3e scoreur de l’équipe »

Dans le sillage de Kyle Kuzma, c’est tout le banc des Lakers qui a fait plier les Blazers avec un super Dwight Howard, mais aussi l’adresse extérieure de Kentavious Caldwell-Pope ou encore la vista de Rajon Rondo. « Le banc mérite le ballon du match si vous appréciez ce genre de chose » résume Frank Vogel, tandis que Davis insiste sur le rôle de Kuzma : « Kuz est incroyable depuis qu’il est revenu, et on cherche à jouer avec lui. »

Ce qu’a fait notamment LeBron James, auteur de 16 passes, dont une transversale, d’un corner à l’autre pour un 3-points de son coéquipier. « Kuz continue sa série en attaque, et il apporte le punch qu’on attend de lui toute la saison » constate la superstar des Lakers. « Il essaie de retrouver son rythme, et on souhaite qu’il soit le 3e scoreur de l’équipe, quelqu’un qui marque entre 18 et 20 points de manière régulière. Mais le plus important, c’est qu’il avait ce soir cette efficacité que j’adore. Il est tellement efficace en mixant les tirs à 3-points et le jeu à l’intérieur. »

Un « mix » rendu possible par un travail d’écrans qui lui permettent d’attaquer soit un plus petit que lui, comme CJ McCollum, ou un plus lent, comme Hassan Whiteside. Un vrai casse-tête pour Portland.