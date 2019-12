LeBron James assure qu’il n’y a aucun souci avec Kyle Kuzma après les propos de son coach perso

Un message Instagram de Clint Parks, l’entraîneur personnel de Kawhi Leonard et Kyle Kuzma, qui critique l’état de forme de LeBron James. Un tweet de Kyle Kuzma des heures plus tard qui dit : « il faut appeler un chat un chat ». Il n’aura pas fallu plus pour que la « Lakers Nation » s’enflamme sur Twitter et décrète l’état d’urgence, promettant un transfert rapide au jeune ailier fort suite à ce qui pourrait ressembler à une critique indirecte de son leader…

Interrogé, Kyle Kuzma a assuré que son tweet n’avait aucun lien avec les propos de son coach.

« Si vous me suivez, vous savez que je tweete des messages au hasard en permanence. Ça n’a rien à voir. Aucune corrélation. Je n’avais même pas vu ce qu’il avait écrit au début. Pourquoi est-ce que j’aurais dit ça ? Ça n’a strictement aucun sens », explique-t-il ainsi aux journalistes.

Face à la polémique naissante, l’ailier fort a quand même pris les devants, allant voir son coéquipier.

« Je lui ai juste dit que je ne pouvais pas contrôler ce que quelqu’un d’autre pouvait dire. Evidemment, je ne le ressens pas de cette façon. Tout le monde sait que je m’entends très bien avec LeBron. C’est tout ».

LeBron James a ainsi confirmé que Kyle Kuzma était venu le voir pour éviter tout malentendu, et le King assure qu’il n’y a absolument aucun souci.

« Je me fiche de ce qu’un coach perso peut dire. Tout le monde a son avis. Chaque fois que quelqu’un veut avoir un peu de notoriété, il n’a qu’à mentionner mon nom et les gens vont parler de lui. C’est pour ça que vous me parlez de ça, parce qu’il parle de moi. Je ne connais pas ce gars, je ne l’ai jamais rencontré et il ne m’intéresse pas ».

Quant à savoir si Kyle Kuzma continuera de travailler avec Clint Parks, c’est une « conversation privée » que l’ailier fort ne veut pas partager avec les journalistes.