La remarque n’a pas manqué de faire s’esclaffer Erik Spoelstra. Un journaliste venait, sans doute, de lui apprendre que le Heat avait remporté 11 matches sur 13 lorsque Jimmy Butler… rentrait cinq tirs ou moins cette saison.

Dernière illustration cette nuit face aux Raptors où l’arrière n’a fini la partie qu’avec 8 points à 2/10 aux tirs, mais tout de même avec la victoire.

Faut-il en tirer des conclusions ? Ou que le Heat s’en inquiète ? Pas le moins du monde à entendre le coach.

« Je sais que c’est que tout le monde regarde naturellement, » commence-t-il par rappeler. « Il y a des hauts, des bas dans une saison. Ce n’est certainement pas quelque chose qu’on met dans notre plan de jeu : ‘Hey, essaie de rater des tirs pour qu’on puisse gagner’. »

Des tirs, Jimmy Butler en rate davantage qu’à l’accoutumée cette saison. Avec 42% de réussite jusqu’ici, et seulement 28% derrière l’arc, il connait l’une de ses saisons les plus difficiles au shoot. Sa moyenne de points reste au-dessus des 20 unités malgré tout. Aussi, il n’a jamais été aussi bon rebondeur et passeur en carrière.

Pour son coach, de toute façon, ces données sont à relativiser : « Je crois que c’est ce que les jeunes joueurs doivent apprendre en arrivant dans cette ligue, ce qu’être un joueur payé au contrat maximum signifie. Il ne s’agit pas de stats ou de je ne sais quels nombres que tu peux obtenir sur 2K. L’important est comment l’équipe fonctionne et comment vous gagnez grâce au joueur. Il n’y aucun débat là-dessus. »

En l’occurrence, Jimmy Butler, signé cet été pour 142 millions sur quatre saisons, a un « impact incroyable » dans le succès du Heat, solidement installé à la troisième place de sa conférence. « C’est pourquoi on le voulait tellement en tant que « max player », ça devrait être la définition » conclut Erik Spoelstra.