L’équipe C des Wolves fait trembler les Bucks

Les Wolves débarquent à Milwaukee sans Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins et Jeff Teague, et pourtant, ils entament la rencontre sur un 7-0 grâce à Shabazz Napier et Robert Covington. Giannis Antetokounmpo n’a pas l’air bien réveillé, et c’est Donte DiVincenzo qui tient la baraque pour l’instant (13-6). En face, Napier est intenable, et les Bucks ne parviennent pas à le freiner.

Le banc des Bucks, habituellement très efficace, réduit l’écart mais les Wolves s’emparent de ce premier quart-temps (23-19) grâce à Naz Reid. De retour sur le terrain avec Brook Lopez, Antetokounmpo décide de prendre le match à son compte. Il bouscule la défense de Minnesota, récupère la faute au passage, et lorsque deux ou trois joueurs se collent à lui, il trouve Brook Lopez dans un mouchoir de poche. Milwaukee signe un 12-3 pour prendre les commandes du match (31-29). Lopez est aussi là en défense pour contrer Keita Bates-Diop.

Le culot du banc des Wolves

La machine Bucks est lancée sauf que Gorgui Dieng s’est découvert une nouvelle passion : le tir à 3-points. Le Sénégalais fait mouche à deux reprises, les Wolves restent au contact, et ils repassent même devant grâce à Napier. Derrière, Antetokounmpo enfonce à nouveau la défense. Il loupe son premier tir, mais prend le rebond et écrase un gros dunk. La dernière tentative à 3-points de Jarrett Culver échoue, et Milwaukee mène d’un petit point à la pause (52-51).

Grâce au duo Lopez-Bledsoe, les Wolves attaquent la 2e mi-temps sur un 6-0 pour creuser leur premier écart du match (62-55), puis Antetokounmpo enchaîne son habituel Eurostep et un 3-points en première intention pour donner 10 points d’avance (67-57). Les Bucks sont sur un 11-2, mais les Wolves ne craquent pas. Pourtant privé de ses joueurs vedettes, Minnesota recolle au score par Josh Okogie à 3-points, puis Bates-Diop près du cercle (72-65).

La balle de match pour Gorgui Dieng

Mieux, Jarrett Culver s’envole carrément pour le poster sur Lopez, et voilà les Wolves revenus à -2 (83-81). Malheureusement, le rookie prend une technique pour avoir trop célébré son dunk, et Lopez s’énerve. Kyle Korver venge son coéquipier à 3-points, et Milwaukee reprend six points d’avance (87-81). Minnesota répond par un 5-0 puis Antetokounmpo casse les chevilles de Reid avant de marquer avec la faute (92-85).

On pense que Milwaukee a fait le plus dur sauf que Napier va chercher un panier à 4-points, et tout est à refaire pour les Bucks (94-92). C’est DiVincenzo qui redonne de l’air aux Bucks à quatre minutes de la fin, imité par Antetokounmpo laissé seul à 3-points. Il reste moins de deux minutes à jouer, et les Bucks mènent de six points (106-100).

Robert Covington, dans le corner, ramène les Wolves à trois points (106-103), puis Dieng va chercher des lancers. Il n’en met qu’un et à 45 secondes de la sirène, les Bucks mènent 106-104. Derrière Pat Connaughton loupe un lay up, et le dernier ballon revient aux Wolves. Ils ont le ballon pour égaliser, voire gagner. L’attaque est confuse, et c’est finalement Dieng qui trouve un dernier tir à 4-5 mètres. Il le loupe, et le rebond de Lopez assure cette victoire étriquée des Bucks.