La course au MVP : LeBron James, roi de la décennie

En ayant gagné trois titres sur la décennie et en ayant été élu trois fois MVP, LeBron James s’est imposé comme le joueur le plus dominante de son époque.

Comme Michael Jordan en son temps, il est le patron de sa génération et de son sport. Il est d’ailleurs le seul joueur à faire carton plein sur la décennie : 10 fois All-Star et 10 sélections dans les All-NBA Teams. Mais son plus grand exploit, c’est sans doute cette série de huit Finals de suite avec le Heat puis les Cavaliers.

Il aurait pu aussi chuter de son trône… Si les Warriors avaient remporté leurs cinq finales d’affilée, peut-être que Stephen Curry aurait été le MVP de la décennie. Mais LeBron James et les Cavaliers en 2016 puis Kawhi Leonard et les Raptors en 2019 ont empêché le double MVP de réussir une dynastie parfaite.

1- LeBron James (Heat, Cavaliers, Lakers)

26.9 pts, 7.7 rbds, 7.6 pds de moyenne*.

Trois titres NBA, trois fois MVP, trois fois MVP des Finals, 10 fois All-Star, 10 sélections dans les All-NBA Teams.

Elu sportif de la décennie, LeBron James a dominé de la tête et de ses larges épaules cette décennie, que ce soit sur le terrain ou sur le plan médiatique. Il a chamboulé le visage de la NBA avec « The Decision » en 2010, et c’est encore lui en 2014 qui créé l’événement en revenant à Cleveland. Il réussit même l’exploit d’offrir un titre à une ville qui attendait ça depuis plus d’un demi-siècle. Bien sûr, les grincheux retiendront les finales perdues face aux Warriors, aux Spurs et aux Mavs, mais atteindre les Finals huit fois de suite est un exploit exceptionnel, et la preuve de sa longévité et de sa capacité à rendre les autres meilleurs. Aux Lakers depuis deux ans, il vient de ramener la franchise au sommet de la conférence Ouest, tout en devenant le meilleur passeur de la NBA. Prochains objectifs ? Ramener un titre aux Lakers et dépasser Kareem-Abdul-Jabbar. Il est en capable !

2- Stephen Curry (Warriors)

23.5 pts, 6.6 pds et 4.5 rbds de moyenne.

Trois titres NBA, deux fois MVP, 6 fois All-Star, 6 sélections dans les All-NBA Teams.

Alors que sa carrière avait pris un mauvais chemin en raison de blessures à répétition aux chevilles, Stephen Curry a d’un seul coup changé le visage de la NBA ! Double MVP, le meneur des Warriors a mis le feu à la NBA par son adresse à 3-points, mais aussi son culot et son enthousiasme. Né à Akron, dans la même clinique que LeBron James, le fils de Dell est un showman, le meilleur shooteur de l’histoire, mais aussi un vrai leader. Il a trouvé en Steve Kerr le coach idoine pour franchir un palier sur le plan individuel et collectif. Son tandem avec Klay Thompson forme peut-être le meilleur duo d’arrières de l’histoire de la NBA, et avec Draymond Green comme patron de la défense, ils viennent de gagner trois titres en cinq ans.

3- Kevin Durant (Thunder, Warriors, Nets)

28 pts, 7.4 rbds, 4.4 pds de moyenne.

Deux titres NBA, un titre de MVP, deux fois MVP des Finals, 10 fois All-Star, 9 sélections dans les All-NBA Teams.

Il avait tout pour être le successeur de LeBron James et dominer la NBA pendant la décennie. Finaliste en 2012 avec le Thunder, il est MVP en 2014. Meilleur scoreur de la NBA à quatre reprises, c’est l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Il semble inarrêtable par moment, et l’histoire retiendra qu’il a préféré rejoindre l’ennemi, Golden State, pour aller gagner deux titres. Certains lui en veulent encore, et malgré deux titres de MVP des Finals, Kevin Durant n’a pas réussi à gagner le coeur des fans. Son passage aux Warriors s’est hélas terminé de la pire des manières avec une très grave blessure, et le voici aujourd’hui aux Nets où il se soigne. S’il parvient à mener Brooklyn au sommet, ce sera sans doute le plus bel exploit de sa superbe carrière passée dans le sillage de son ami LeBron James…

4- James Harden (Thunder, Rockets)

24.3 pts, 5.2 rbds, 6.2 pds de moyenne.

Un titre de MVP, un titre de meilleur 6e homme, 7 fois All-Star, 6 sélections dans les All-NBA Teams.

Comme Kevin Durant, il a quitté le Thunder au cours de la décennie, mais c’était pour avoir les clés de sa propre équipe, Houston. Sur le plan collectif, il n’a jamais réussi à passer l’obstacle Warriors, mais sur le plan individuel, il est tout simplement devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Déjà en 2016, il aurait pu prétendre au titre de MVP. Finalement, c’est en 2018 qu’il est récompensé, et ses exploits de scoreur impressionnent d’année en année. Personne n’a dépassé la barre des 50 points autant de fois que lui sur la décennie. Bien sûr, il peut agacer par son jeu, mais comme Kevin Durant, c’est tout simplement l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, et il se permet même d’inscrire son nom aux côtés de légendes comme Wilt Chamberlain et Michael Jordan.

5- Kawhi Leonard (Spurs, Raptors, Clippers)

17.7 pts, 6.3 rbds, 2.4 pds de moyenne.

Deux titres NBA, deux fois MVP des Finals, deux fois meilleur défenseur de la NBA, 3 fois All-Star, 3 sélections dans les All-NBA Teams.

Certains lui préfèrent peut-être Russell Westbrook, mais là où le meneur du Thunder empile les points et les triple double, Kawhi Leonard fait gagner des titres ! Sur son CV, et c’est rare, l’ailier a remporté deux titres avec deux équipes différentes, remportant à chaque fois le trophée de MVP des Finals. Meilleur défenseur extérieur de la NBA, il est aussi devenu un remarquable attaquant, sans point faible dans son jeu, et parfois on a l’impression de voir un subtil mélange entre Kobe Bryant et Scottie Pippen. Kawhi Leonard, c’est aussi celui qui a mis fin à l’aventure de LeBron James à Miami, puis de Kevin Durant à Golden State, et sur une décennie, c’est un remarquable exploit.

Mentions : Russell Westbrook, Marc Gasol, Chris Paul, Dwyane Wade, Anthony Davis…

* Les stats portent de la saison 2009/10 à 2018/19