AP : LeBron James sacré sportif de la décennie

La concurrence était très relevée avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le football, Roger Federer et Rafa Nadal dans le tennis ou encore Tom Brady en NFL et Usain Bolt en athlétisme, mais c’est bel et bien LeBron James que l’AP a désigné comme sportif de la décennie, tandis que Serena Williams est récompensée chez les femmes.

Trois fois champion NBA entre 2012 et 2016, mais aussi trois fois MVP (2010, 2012, 2013) et champion olympique à Londres, l’actuel ailier des Lakers a amplement justifié son surnom de « King ». À la fois sur les terrains avec huit finales NBA de suite, mais aussi en dehors, qu’il s’agisse de business, de prise de parole ou de générosité.

Alors qu’il fêtera demain ses 35 ans, LeBron James devance dans les votes uniquement des trentenaires avec Tom Brady, Usain Bolt et Lionel Messi. « On ajoute dix ans d’apprentissage et d’adversité, d’embûches, de bons, de très grands et de mauvais moments, et n’importe quelle personne intelligente en retire quelque chose » a réagi l’ancien ailier du Heat et des Cavaliers. « Il y a dix ans, j’allais avoir 25 ans. J’en ai bientôt 35, et je suis simplement mieux dans ma vie, et j’ai une meilleure compréhension de ce que je veux faire de ma vie. »

Et justement que retient-il de cette décennie exceptionnelle ? « Il y a beaucoup de grands moments, comme gagner deux titres avec Miami, un titre avec Cleveland, le chasedown block… Mais le meilleur moment ? Définitivement, c’est de me marier avec Savannah. Ce serait en numéro un.«