Le troisième frère Ball s’entraîne en G-League…

Alors que la famille Holiday est entrée dans l’histoire ce week-end en plaçant trois frères sur le terrain dans la même rencontre, voici des nouvelles d’une autre fratrie, les Ball. Si Lonzo s’est fait une place en NBA et que LaMelo se montre en Australie, en revanche, LiAngelo a bien du mal à se faire un prénom.

Plus jeune que Lonzo, mais plus âgé que LaMelo, LiAngelo avait quitté UCLA en 2017 après un vol à l’étalage en Chine, son père ayant décidé durant sa suspension que ses deux plus jeunes fils n’avaient pas besoin de la NCAA pour atteindre la NBA. Sauf que l’intéressé n’a pas le talent de ses deux frères, et qu’il n’a été aperçu qu’en Junior Basketball Association, la ligue créée par son père, qui a déjà disparu…

The Oklahoman nous apprend tout de même qu’il a décroché une place à l’entraînement du OKC Blue, la franchise affiliée au Thunder. Il s’entraîne uniquement, et n’apparaît pas dans l’effectif. C’est toujours mieux que rien.