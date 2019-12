Si Garrett est cramé…

Les blessures des uns font souvent le bonheur des autres. Ce fut le cas à Brooklyn avec Garrett Temple. L’homme à tout faire des Nets était loué pour ses qualités en début de saison et son niveau de jeu.

Sauf qu’avec les absences à répétition, il joue beaucoup et son efficacité commence à faiblir. Sur les sept derniers matches, il est même sur une mauvaise pente avec seulement 30 % de réussite au shoot et 25 % à 3-pts. « Oui, je dois trouver un moyen de sortir de cette panne », assure-t-il dans le New York Post. « Je dois mettre mes shoots pour que la défense continue de me surveiller et trouver un meilleur équilibre offensif. Coaches et coéquipiers croient en moi donc ça va finir par tourner. »

Habitué à être un joueur de devoir, toujours là pour dépanner, Temple a vu ses responsabilités grandir et son temps de jeu grossir. Il mène même le jeu parfois. Et il a 33 ans passés.

« On lui en demande beaucoup, c’est certain », semble presque regretter Kenny Atkinson. « Il s’occupe du meilleur joueur adverse la plupart du temps, dirige les remplaçants en étant leur meneur de jeu. Mais il ne veut pas faire autrement, et il est fantastique dans ce rôle plus élargi que prévu. Est-ce qu’on lui en demande trop ? C’est un joueur NBA, qui a dix ans d’expérience. Je pense qu’il apprécie d’avoir des responsabilités. Là, il est en difficulté avec son shoot, mais il a bien marqué 25 points contre Atlanta. Après, c’est à moi de savoir qu’on ne peut pas le faire jouer 40 minutes, je dois être plus judicieux dans ce domaine. »

Les retours de Kyrie Irving et Caris LeVert vont permettre aux Nets de retrouver un meilleur équilibre, notamment sur le banc afin d’éviter que ce soit trop souvent DeAndre Jordan ou Temple qui soient dépositaires du jeu offensif.

Timothé Luwawu-Cabarrot profite aussi des blessures pour se montrer

Néanmoins, ces nombreuses blessures et le départ d’Iman Shumpert ont profité à un autre joueur, Timothé Luwawu-Cabarrot. Depuis sept matches, il tourne à 5.3 points et 2.4 rebonds de moyenne en 20 minutes et gagne petit à petit sa place au sein de cet effectif. Seulement, il faut rappeler que l’arrière-ailier français est en « two-way contract » avec Brooklyn et il a déjà joué neuf matches avec les Nets.

Comme ces derniers ont coupé Shumpert pour faire de la place à Wilson Chandler, ils ne pourront pas l’intégrer à moins de couper un joueur. Sauf qu’avec la récente blessure de David Nwaba, la franchise a demandé une enveloppe de recrutement supplémentaire à la ligue, qu’elle attend toujours. De quoi récupérer quelques milliers de dollars et offrir à « TLC » un contrat garanti ?