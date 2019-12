Les Nets demandent une enveloppe de recrutement pour remplacer David Nwaba

La ligue ne manque pas de demande de « Disabled Player Exception » en ce moment. Après Washington pour C.J. Miles et Portland avec Rodney Hood, ce sont les Nets qui vont réclamer une enveloppe de recrutement supplémentaire suite à la blessure de David Nwaba, nous apprend The Athletic.

En effet, l’arrière remplaçant de Brooklyn a été victime d’une rupture du tendon d’Achille contre les Spurs et sa saison 2019-2020 est donc déjà terminée.

Si la ligue accorde cette enveloppe aux Nets, elle ne sera pas bien épaisse puisque David Nwaba n’était payé que 1.6 million de dollars cette saison. Mais ce serait suffisant pour, pourquoi pas, rapatrier Iman Shumpert, coupé récemment avec le retour de Wilson Chandler et dont le passage à Brooklyn avait été intéressant et apprécié.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.