Face aux Sixers, Evan Fournier et le Magic ont joué avec le feu

Deuxième victoire en deux confrontations cette saison pour le Magic qui a encore livré une prestation aboutie et a tenu jusqu’au bout face à des Sixers plus que coriaces.

Orlando ne se laisse pourtant pas impressionner sur son parquet et résiste aux débuts entreprenants de Joel Embiid. Markelle Fultz et Aaron Gordon se mettent en évidence jusqu’à l’arrivée de Terrence Ross qui permet aux locaux de garder le cap. Le sixième homme floridien enchaîne un 3-points en fin de premier quart-temps puis trois lancers et un tir à mi-distance qui préservent Orlando au score (28-28).

Le Magic ne baisse pas les yeux

Les Sixers s’en remettent à Tobias Harris par trois fois mais doivent faire face au réveil de Nikola Vucevic qui, aux côtés d’Evan Fournier, enchaîne deux paniers près du cercle et un panier à 3-points qui maintiennent la pression jusqu’à la mi-temps, conclue par une claquette sur le fil de Ben Simmons (46-47).

Le premier avertissement pour Philly intervient dans le troisième quart-temps. Alors que Joel Embiid fait passer la marque à 54-62 d’un tir à 3-points, le Magic lâche les chevaux à l’image des deux dunks d’Aaron Gordon et peut compter sur le trio Fournier-Isaac-Vucevic pour boucler un 13-2 marqué par le 3-points d’Evan Fournier et le dunk en contre-attaque de Nikola Vucevic (67-64).

Une fin de match complètement folle

Le second ne se fait pas attendre : un nouveau coup de chaud en attaque matérialisé par la montée en puissance d’Evan Fournier. Après avoir placé un lay-up main gauche et vu Terrence Ross se jouer de Joel Embiid, le Français poursuit avec un 3-points et un service pour le 3-points de son compère Nikola Vucevic qui vient alors conclure un 10-2 retentissant (91-80). Pour le spectacle, il envoie ensuite Aaron Gordon dans les airs pour un alley-oop féroce.

Il faut alors un incroyable concours de circonstances pour relancer le match : une série folle de cinq paniers à 3-points réussie par Tobias Harris, Al Horford, Josh Richardson et Joel Embiid dont le dernier missile aura tout de même ramené le score à 98-97.

Orlando aura tremblé jusqu’au bout, avec notamment trois lancers laissés en route par Evan Fournier et une dernière remise en jeu interceptée par Ben Simmons avec moins de cinq secondes à jouer. Joel Embiid a à peine eu le temps d’armer, causant ainsi une bien belle frayeur sans conséquence pour le Magic, vainqueur 98-97. Evan Fournier termine quant à lui la rencontre en devenant le 10e meilleur marqueur de l’histoire de la franchise floridienne, devançant Darrell Armstrong.