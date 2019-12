Le MVP de la nuit : Donovan Mitchell a sorti son blazer de superhéros

Donovan Mitchell a offert un beau cadeau d’anniversaire à sa mère. Cette dernière, présente dans les travées de l’EnergySolutions Arena, doudoune et casquette rose flashy à l’effigie du Jazz, a dû apprécier le spectacle.

Auteur d’une entame de match discrète, constatant que son compère Joe Ingles avait la main chaude, Donovan Mitchell a laissé venir le match venir à lui, selon l’expression consacrée. Il a pris feu dans le troisième quart-temps avec 16 points, à base de « jumpers » après des dribbles ravageurs devant Damian Lillard ou CJ McCollum.

Son coup de chaud a permis à Utah de prendre 20 points d’avance avant le retour fou furieux des Blazers. Donovan Mitchell a donc dû jouer au pompier de service en inscrivant 12 points de plus dans le « clutch time ». Bilan des comptes : 28 de ses 35 points (12/19) inscrits en seconde période, 7 passes et 3 rebonds. Et une grosse victoire.

« J’ai démarré avec un 0/3 ou 0/4 aux tirs, » souligne-t-il. « J’ai gardé ma patience puis j’ai été agressif, j’ai trouvé mes spots et mon rythme. Mes coéquipiers me font confiance. Sans eux, ce que je fais ne signifie rien. »

L’arrière insiste encore sur l’impact de ses coéquipiers, notamment de son pivot : « Les « hustle plays » de Rudy ont vraiment scellé la rencontre. Vous pouvez dire ce que vous voulez de mes points inscrits, ou ceux de Joe, cela se résume au final aux deux actions décisives de Rudy. »

Pour revenir à son « scoring », sa performance du soir lui permet d’atteindre les 25 points de moyenne, sa meilleure production en carrière, tout comme son adresse générale. Les portes du All-Star Game s’ouvrent à lui…