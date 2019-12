Victor Oladipo espère faire son retour fin janvier/début février

Alors qu’il visait un retour courant décembre, suite à sa rupture d’un tendon du quadriceps, Victor Oladipo va devoir patienter un peu plus. Car selon ESPN, l’objectif serait désormais fixé à début février, voire fin janvier.

Soit quasiment un an pile après la blessure de l’arrière, qui est tombé le 23 janvier 2019.

L’important, c’est en tout cas que Victor Oladipo revienne en pleine possession de ses moyens et que sa période d’adaptation soit la plus courte possible. Car ce n’est jamais simple de revenir fort en cours de saison.

Mais s’il y parvient, l’arrière sera un sacré renfort pour une équipe d’Indiana déjà bien installée dans le peloton d’outsiders de l’Est, alors qu’elle pointe actuellement à 21 victoires pour 10 défaites, et qui présentera un backcourt Malcolm Brogdon – Victor Oladipo qui sera dur à manœuvrer en playoffs.