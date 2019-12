Victor Oladipo impatient de faire équipe avec Malcolm Brogdon

Victor Oladipo doit continuer de prendre son mal en patience. Dans une longue interview accordée à Hoopshype, il revient sur sa rééducation en cours, dont on ne sait toujours pas quand elle se terminera. « Il n’y a pas de calendrier précis à l’heure actuelle », informe-t-il, quelques jours après que son coach a fait part de sa prudence sur le sujet.

En attendant, Victor Oladipo dit regarder énormément de basket. « Ces dix derniers mois, j’ai vraiment pu regarder beaucoup de matches et beaucoup d’autres joueurs. J’ai regardé à peu près tout le monde, en particulier tous les meilleurs joueurs en voulant voir pourquoi ils sont si bons dans certains domaines. »

Il est un joueur qui commence à émerger parmi ces joueurs d’élite, au moins à son poste : son coéquipier Malcolm Brogdon. En l’absence de Victor Oladipo, l’ancien joueur des Bucks a pris les rênes de l’équipe dont il est le meilleur marqueur et passeur.

Un joueur et une équipe sous-estimés

« Il est incroyable en ce moment, » qualifie « Dipo ». « Avant toute chose, c’est un bon leader pour l’équipe et il nous prépare bien à jouer avant chaque match. J’entends par là que c’est un joueur formidable. J’étais évidemment enthousiasmé pour l’équipe lorsqu’on l’a récupéré avant le début de la saison. Je suis heureux qu’il soit là. Je suis vraiment impatient d’y retourner pour jouer à ses côtés. Je crois qu’on a l’occasion de former une ligne d’arrières spéciale et qu’on peut faire quelque chose de spécial cette année. »

La saison des Pacers a déjà de spécial que l’équipe reste une place forte de sa conférence (19 victoires – 9 défaites), capable d’envoyer des messages en battant les Lakers par exemple. « Je crois qu’on peut vraiment faire du bruit et surprendre beaucoup de gens », poursuit un Victor Oladipo prêt à déjouer les pronostiques, comme il l’a fait lui-même ces dernières saisons.

On se souvient que la contrepartie obtenue par les Pacers, Domantas Sabonis et lui-même, dans le transfert de Paul George vers le Thunder avait fait couler beaucoup d’encre. Sauf qu’entre temps, l’arrière a été doublement sélectionné au All-Star Game et son coéquipier lituanien ne devrait pas être loin de l’imiter cette saison.

« J’ai toujours bossé dur avant leurs critiques et leurs opinions, et je vais continuer de le faire, » assure l’arrière. « Ils ajoutent de l’huile sur le feu, encore aujourd’hui. Je vois des gens me sous-estimer par rapport à mon retour de blessure, des gens sous-estimer cette équipe. Les gens ont leurs opinions, ça n’importe pas vraiment. Je connais mon approche, je sais ce dont je suis capable et ce que je peux devenir. »