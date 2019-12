LaMarcus Aldridge et les Spurs donnent la leçon aux Grizzlies

Après s’être fait enfoncer dans la raquette face aux Clippers, les Spurs ont répondu avec la manière à Memphis. LaMarcus Aldridge prend ainsi rapidement ses marques, face à des Grizzlies qui subissent sa technique.

Et derrière, c’est toute l’équipe de San Antonio qui trouve du rythme. L’intérieur texan continue son festival, reculant même à 3-points pour faire encore plus de dégâts, et l’écart est déjà de +15 (46-31) après 12 minutes.

Grayson Allen apporte deux tirs à 3-points bienvenus, alors que Ja Morant trouve quelques espaces dans la raquette des Spurs. Mais LaMarcus Aldridge est toujours aussi écoeurant. L’ancien Blazer a pris possession de ses zones préférentielles, et les Grizzlies ont beau tenté de le gêner, il fait ce qu’il veut.

L’écart se stabilise autour de la dizaine de points, mais Memphis n’arrivera jamais à se rapprocher. DeMar DeRozan prend le relais en fin de troisième quart-temps, enchaînant les coupes et les stepbacks à mi-distance pour refaire passer l’avance à +20. Mais lorsque Ja Morant enchaîne les paniers, entraînant Jaren Jackson Jr. dans son sillage, LaMarcus Aldridge trouve alors Marco Belinelli par deux fois, et les hommes de Taylor Jenkins finissent par lâcher.

« Ils ont joué de façon incroyable ce soir », confiait ainsi le coach du Tennessee. « Ils ont eu une réponse pour tout ce qu’on a essayé, en termes de couverture ou de schéma de jeu. Ils ont réussi une soirée incroyable au shoot, surtout à mi-distance, mais aussi au cercle, à 3-points… Partout ».

À 17/25 au tir pour 40 points, 9 rebonds et 5 passes, LaMarcus Aldridge a donné le ton, mais DeMar DeRozan (10/11 au shoot) n’a pas été mal non plus. Tout comme les shooteurs texans puisque l’équipe finit à un magnifique 15/24 de loin pour un score particulièrement lourd au final (145-115) pour Memphis.