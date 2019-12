Donovan Mitchell et Rudy Gobert guident le Jazz à Atlanta

Les Hawks y ont cru mais ce ne sera pas pour cette fois. Malgré les changements de Lloyd Pierce qui a remplacé Jabari Parker et DeAndre’ Bembry par Cam Reddish et Bruno Fernando et un money-time serré, Atlanta n’a pu éviter un sixième revers consécutif, dominé dans la peinture et puni par un duo Mitchell-Gobert impérial.

Emmenés quant à eux par Trae Young mais aussi Jabari Parker, les locaux débutent ainsi le dernier acte en tête (84-83). Les deux compères parviennent à tenir la distance en se relayant à merveille et le meneur se distingue par un 3-points qui offre six longueurs d’avance aux siens (93-87).

Comme depuis le début du match, Utah peut compter sur Donovan Mitchell pour répondre au meneur des Hawks mais aussi sur Rudy Gobert pour ajouter de précieux points près du cercle.

Le dernier mot pour Rudy Gobert

Trae Young en remet une couche à un mètre derrière la ligne mais là encore, Donovan Mitchell est inarrêtable et aligne un floater, un drive fulgurant après un spin move sur De’Andre Hunter et un lay-up réussi ligne de fond. En transition, il sert ensuite Joe Ingles qui trouve Royce O’Neale dans les airs afin de donner une première option au Jazz à 3 minutes 30 de la fin (99-103). Trae Young tente de maintenir le suspense mais Donovan Mitchell reste aux aguets et ajoute un nouveau panier près du cercle.

C’est finalement sur un drive de Joe Ingles et un précieux rebond offensif de Rudy Gobert suivi d’un dunk rageur qui valident la victoire des Jazzmen, le Français plaçant un dernier contre sur De’Andre Hunter pour assurer le coup et enfoncer un peu plus Atlanta, bon dernier de la conférence Est (106-111).