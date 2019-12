Ettore Messina : « J’essaie d’être un Pop du pauvre »

Si Ettore Messina a tout gagné en Europe (notamment quatre Euroleague et quatre championnats d’Italie), il est arrivé une saison trop tard à San Antonio pour célébrer un titre NBA. Cela ne l’a pas empêché de savourer son expérience texane, et plus particulièrement son temps passé aux côtés de Gregg Popovich.

« En travaillant avec Coach Pop et les Spurs, j’ai vraiment compris à quel point c’est important d’être comme une famille et de ne jamais oublier que [les joueurs] sont des êtres humains, qu’importe la façon dont vous jouez, » raconte-t-il à The Athletic. « C’était une expérience géniale d’être proche de Pop et de voir comment il travaille la cohésion de l’équipe. Avec lui, aucune seconde n’est perdue. C’est très important lorsque vous perdez car lorsque c’est le cas, vous aimeriez avoir six heures pour refaire l’ensemble du monde du basket mais vous devez être aussi malin que possible dans ce que vous choisissez de communiquer à l’équipe. Dans le cas contraire, vous la tuerez. »

Gregg Popovich : « Si quelqu’un était assez intelligent, il l’aurait embauché en tant que head coach »

« Head coach « intérimaire à plusieurs reprises en l’absence de Gregg Popovich, devenant par la même occasion le premier coach NBA européen, né en Europe, Ettore Messina n’a jamais caché ses ambitions d’occuper ce rôle avec pérennité au sein d’une autre franchise. Il fut notamment contacté par Toronto, Sacramento, Cleveland ou Milwaukee sans réussir à concrétiser les essais, au grand dam de son ex-patron, Gregg Popovich.

« Si quelqu’un était suffisamment intelligent, il l’aurait embauché en tant que head coach ici, aux États-Unis, » commente le stratège des Spurs. « Ce n’est pas arrivé mais c’est un des meilleurs de l’histoire. Je ne sais pas quoi dire d’autres. » Mais s’il n’a pas encore convaincu une franchise NBA, le tacticien italien bénéficie tout de même d’une estime énorme chez les joueurs NBA, ceux qu’il a côtoyés à San Antonio évidemment comme Pau Gasol et Manu Ginobili ou ceux qu’ils l’ont rejoint à Milan, comme Sergio Rodriguez, Shelvin Mack ou Luis Scola.

Concentré sur sa saison avec Milano, toujours en lice en Euroleague (7-7 au premier tour), Ettore Messina n’a cependant pas oublié ses souhaits de prendre la tête d’une équipe outre-Atlantique.

En attendant, il essaye d’appliquer les préceptes appris là-bas. « Peut-être que cela arrivera, peut-être que non. Peut-être que je serai de nouveau assistant, » répond-il. « J’ai vraiment apprécié mon passage là-bas. C’est une bonne expérience car l’on apprend beaucoup sur la manière dont l’ensemble de la franchise et l’équipe fonctionnent et comment la franchise et l’équipe interagissent. J’essaye d’être un Pop du pauvre. »