Magic Johnson assure avoir remis les Lakers sur le chemin du succès

Il était parti en larmes, juste avant un match des Lakers, s’affichant devant les médias pour annoncer la nouvelle à la surprise générale, dont celle de Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers : Magic Johnson, icône des Lakers, l’un des six angelenos à avoir une statue à son effigie devant le Staples Center, démissionnait de son poste de président. « J’étais plus heureux quand je n’étais pas président. Je veux retrouver le plaisir, et revenir celui que j’étais avant ce boulot », avait-il, entre autres, déclaré à l’époque.

Son bilan n’était guère épais, voire vivement critiqué : la gestion du cas de Luke Walton ou encore de D’Angelo Russell, sa communication avec la presse, sa naïveté dans les négociations, notamment avec les Pelicans ou encore les accusations à son encontre de harcèlement n’ont guère aidé. Dans la balance, Magic Johnson a bien réussi à récupérer LeBron James mais blessure oblige, sa première saison fut fort décevante. Enfin, ses propos lunaires envers son ex-acolyte, Rob Pelinka, furent aussi mal reçus pour la plupart.

Désormais, lorsqu’il ne tweete pas de lapalissades, le visage du « Showtime » se consacre à ses activités caritatives et dit totalement assumer la manière dont il est parti de la franchise, excepté son impolitesse à l’égard de Jeanie Buss et de LeBron James, qu’il s’était bien gardé de prévenir.

« Je ne veux pas interrompre ce qu’il se passe, » dit-il au Los Angeles Times pour justifier ses absences de plus en plus répétées du Staples Center. « Il n’y a aucun regret, je ne suis pas quelqu’un qui regrette. La seule chose que j’aurais faite différemment aurait été de m’asseoir avec Jeanie pour la prévenir de mon départ, de même avec LeBron [James]… En dehors de ça, je ne changerai rien. Je partirai tout de même. »

Un bilan à la tête des Lakers en grande partie assumé

L’esprit libéré de cette pression sportive, Magic Johnson constate tout de même que les Lakers sont aujourd’hui premiers de NBA avec Milwaukee (24-4) et estime qu’il n’est pas étranger au retour au premier plan de la franchise.

« Cette équipe ne serait pas dans la position dans laquelle elle est [sans lui], » analyse-t-il ainsi. « C’était ma stratégie, il y a trois ans, c’est dans cette situation que je pensais que nous serions aujourd’hui. Je savais que nous étions sur la bonne voie. Tout le monde voulait le faire à sa façon mais je suis en phase avec qui je suis… Je pense que les gens respectent ce que j’ai fait pour l’équipe. »

Il est vrai que Magic Johnson a été à la manoeuvre pour négocier l’arrivée de LeBron James et qu’il a travaillé pour libérer de la masse salariale. Mais même si le sexagénaire cache mal vouloir être crédité pour la position actuelle des Lakers, il assure que ses relations avec son ancien bras droit, Rob Pelinka, sont aujourd’hui au beau fixe… ce qui ne semble pas être encore le cas avec son ancienne patronne.

« Des choses se produisent, il faut pardonner et oublier, » commente Magic Johnson. « J’ai tourné la page, comme Rob l’a fait. Nous nous sommes réconciliés, ça va entre nous, nous discutons toujours. Je n’ai pas encore parlé de quoi que ce soit avec Jeanie. Nous nous reverrons et nous nous réunirons là où il n’y a pas de média. En effet, j’aurais dû la prévenir de ce que j’allais faire. »