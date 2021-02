Le 6 février 1988, Larry Bird réalise le triplé au concours à 3-pts. Sans chambrer…

Du All-Star Week-End en 1988, l’histoire a davantage retenu le sacre de Michael Jordan au Slam Dunk Contest, chez lui à Chicago, face à Dominique Wilkins plutôt que le triplé de Larry Bird au concours à 3-points.

Depuis deux ans, le concours de shoot à 3-pts est au programme du All-Star week-end et l’ailier des Celtics est le roi de la discipline avec déjà deux trophées et la légendaire punchline « alors, qui va finir deuxième ? », lâché dans le vestiaire à ses adversaires avant les hostilités en 1986. Dès le premier concours, Bird avait mis la pression sur ses concurrents !

En 1987, rebelote, et c’est Michael Cooper qui raconte : « Larry est entré dans le vestiaire et nous a dit : « J’espère que vous pensez tous à la deuxième place car je vais gagner celui-ci ! » Et il le gagnera à nouveau.

En 1988, on reprend les mêmes, ou presque, et cette fois, Bird ne dit rien… « Il n’a pas dit grand chose » confirme Dale Ellis. « Il s’est juste mis dans une petite pièce pour faire des étirements ». Mais pourquoi l’ailier des Celtics n’a rien dit ? « Je n’avais rien à dire, ils savaient que j’allais gagner ».

Chambreur après coup, Bird vise un troisième titre d’affilée et il retrouve Ellis en finale, le futur vainqueur en 1989. Avec 17 points, le triple MVP de la ligue s’impose une nouvelle fois et il marque les esprits avec son bras levé sur le dernier shoot alors que le ballon primé n’est pas encore entré. Le tout en veste de survêtement car « il est à l’aise ».

Avec ce triplé, Bird est le co-détenteur du record de victoires dans ce concours et c’est lui qui a définitivement popularisé ce concours du samedi soir.