Menés 3-1 par les Suns en demi-finale de conférence, les Rockets ont réussi à provoquer un Game 7 dans l’Arizona, le 20 mai 1995, pour ainsi tenter de devenir –à l’époque– la cinquième équipe de l’histoire à revenir d’un 3-1.

Le duo Hakeem Olajuwon – Clyde Drexler est énorme, avec 58 points inscrits à deux, mais Kevin Johnson (46 points, 10 passes) et Charles Barkley (18 points, 23 rebonds, 5 passes) le sont encore plus. Sauf que c’est un dénommé Mario Elie qui va faire la différence dans cette rencontre décisive.

Il reste une vingtaine de secondes à jouer. Les joueurs de Phoenix pressent, Robert Horry voit Mario Elie dans le corner, qui peut jouer avec Hakeem Olajuwon. Mais le sixième homme de Houston décide de prendre le shoot… et il le rentre à 7 secondes de la fin ! C’est son seul panier à 3-points du match et il met son équipe à +3, ce qui lui offrira finalement la victoire (115-114).

Un shoot qui achève les Suns, donc, et il ne lui reste plus qu’à embrasser deux de ses doigts et à envoyer un baiser plein d’ironie au banc adverse. Les fans des Rockets baptiseront ce tir « kiss of death », comprenez-là « baiser de la mort ».

« C’était un véritable test de confiance », réagira le héros du soir, après coup. « Je me suis rappelé de ce que Rudy Tomjanovich nous dit toujours : ‘Si vous êtes seuls et en bonne position, tirez !’. Je suis un très bon shooteur à 3-points si vous me laissez le temps d’armer. Je l’avais et le corner est l’un de mes endroits préférés sur le terrain. Dès que le ballon est parti de mes mains, j’ai su qu’il finirait dedans. Depuis, ma confiance est au beau fixe. »

Houston sera sacré champion NBA quelques semaines plus tard, pour la deuxième année consécutive (et malgré un statut de tête de série numéro 6 : du jamais vu !). Entre temps, Hakeem Olajuwon aura donné la leçon au MVP 1995, David Robinson, et Nick Anderson aura raté ses lancers-francs.

Quant à Phoenix, pour la seconde fois après le Game 6 des Finals 1993 contre Chicago, c’est un nouveau pressing tout terrain dans les derniers instants de la partie qui aura raison de ses chances de victoire. Cruel…