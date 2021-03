Ça s’est passé un 19 mars : 35 millions d’Américains observent le retour de Michael Jordan

Les plus de 40 ans, fans de NBA, se souviennent tous de ce 19 mars 1995. En fait, c’est tout la planète basket qui est en émoi : Michael Jordan est de retour sur un parquet ! Les mots manquent d’ailleurs pour qualifier l’engouement autour de cet Indiana – Chicago de saison régulière. L’Equipe le met en bandeau sur sa une : « Jordan, une étoile renaît ». Aux Etats-Unis, NBC bouleverse ses programmes pour diffuser le match.

En France, Canal+ le propose aussi à ses abonnés. On est en 1995, et seul « Son Altesse » peut bouleverser une grille des programmes.

Un peu moins de deux ans après sa retraite et une reconversion dans le baseball, le triple champion NBA revient sur les parquets. Il l’a annoncé la veille d’un simple « I’M Back« , mettant fin à deux semaines de rumeurs.

Le numéro 45 sur le dos

Il a grossi. Il court moins vite. Et son numéro 23 a laissé place au numéro 45. C’est le numéro qu’il portait en « high school », et avec les Barons lors de sa tentative dans le baseball.

Dans le public, à Indianapolis, des spectateurs portent des T-Shirts : « He’s Back ». Dans la journée, Nike en a produit quelques-uns, et ils sont déjà en vente ! Sur CNN, un journaliste explique que l’engouement autour du match se situe entre un Game 7 des Finals et l’intronisation d’un président américain : « Je pense que c’est logique puisque le Roi est de retour« .

Alors qu’il n’a pas joué depuis 21 mois, Phil Jackson l’intronise directement dans le cinq de départ. Pas un cadeau. En face, il y a Reggie Miller. L’obstacle sera d’ailleurs un peu trop haut pour Jordan. Pas dans le rythme, il termine le match avec 19 pts, 6 rbds, 6 pds et 3 ints à 7 sur 28 aux tirs. En 43 minutes ! « Mes shoots étaient trop courts ou trop longs. Je n’ai pas été bon, mais ce n’était pas le pire match de ma carrière » confiera Jordan après le match. Tout sourire, il ajoutera : « Je ne sais pas si c’était le bon match pour revenir car Reggie avait l’air très motivé… »

L’essentiel, c’est que la magie est là, et malgré la défaite (103-96 après prolongation), des millions d’amateurs du ballon orange en redemandent. Ils seront d’ailleurs 35 millions d’Américains devant leur écran, et ça reste encore aujourd’hui un record pour un match de saison régulière !

Dix jours plus tard, 55 points au Madison Square Garden

Ils seront servis dix jours plus tard. Ce sera au Madison Square Garden pour un autre match de légende avec 55 points au compteur ! Après le revers face aux Pacers, les Bulls vont carrément remporter 13 de leurs 15 derniers matches. Les stats de Jordan : 26.9 points, 5.3 rebonds et 6.9 passes. Pas mal pour un revenant de 32 ans… Chicago termine 5e, et élimine facilement les Hornets au premier tour. On se prend à rêver d’un 4e titre… mais il faudra un grand Magic, emmené par Penny Hardaway et Shaquille O’Neal, pour les empêcher de retrouver les Finals.

On le souligne peu, mais Orlando sera donc la seule équipe à priver Jordan d’une finale NBA entre 1991 et 1998 ! Une série qui coûtera 100 000 dollars d’amende aux Bulls. Pourquoi ? Parce que Jordan décidera de reprendre le numéro 23 à partir du Game 2 de la série, et il n’en avait pas le droit.

Lors du Game 1, il avait perdu un ballon en toute fin de match, offrant le dunk de la victoire à Nick Anderson. L’arrière du Magic lâche après la victoire : « Le numéro 45 n’est pas explosif comme le numéro 23. Le numéro 45 n’est pas le numéro 23. Je n’aurais pas pu faire ça contre le numéro 23 ». Piqué au vif, Jordan changera donc de numéro, et ça lui coûtera 25 000 dollars d’amende par match.

Pour Jordan, ce ne sera que partie remise puisque la saison suivante, les Bulls toucheront du doigt la perfection avec 72 victoires pour 10 défaites, avec à la clé un 4e titre face aux Sonics.