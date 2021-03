Le 18 mars 1995, trois mots de Michael Jordan font trembler la NBA et chavirer les fans

C’est une journée spéciale pour tous les fans de basket. Il y a 26 ans, jour pour jour, le samedi 18 mars 1995, tous se souviennent comment ils ont appris la nouvelle qui allait faire trembler la NBA : Michael Jordan revient !

L’annonce est faite par un communiqué aussi court qu’historique qui répond aux questions brûlantes des derniers jours sur son avenir : « I’m Back ».

Le triple champion, déjà considéré comme le meilleur joueur de tous les temps à l’époque, revient dans la ligue pour reconquérir son trône. Le rêve est devenu réalité.

« Il est arrivé ce matin, m’a serré la main et m’a dit : c’est fait », raconte Phil Jackson. « Je l’espérais mais je ne pensais pas que cela deviendrait réalité. On avait évoqué une possibilité en début de semaine, et là, ça arrive. Pour nous et les fans, c’est un soulagement. »

Pour les adversaires beaucoup moins. Mais sur tous les plans, économique, médiatique, sportif, le retour de « Air Jordan » est une bénédiction pour la ligue. Évidemment, encore davantage pour les Bulls.

« Si cela le rend heureux, je le suis pour lui », explique Jerry Reinsdorf, propriétaire de la franchise. « J’ai toujours dit qu’il aurait mon soutien dans tout ce qu’il ferait, il semble impatient pour cette nouvelle aventure. Je ne veux pas qu’il fasse Superman en jouant trop tout de suite. Qu’il commence doucement. »

Dans sa biographie, George Eddy se souvient de cette journée si particulière. « Le moment le plus marquant de cette année 1994-1995, ce fut bien évidemment le retour de Michael Jordan en pleine saison. On pensait qu’il allait retrouver les sommets rapidement. Il avait quitté la ligue à seulement 30 ans, il était loin d’être cuit. Il est revenu affamé et on était beaucoup à penser qu’il allait peut-être gagner le titre dès 1995. Il retrouvait une équipe quasiment intacte par rapport à celle de 1993, avec des systèmes qu’il connaissait par cœur. Par ailleurs, avec son expérience au baseball, il n’avait pas grossi« .

Euphorique, Phil Jackson manque de mots

Surtout que ce comeback n’est pas une façon de soulager son envie temporaire de jouer au basket. À tout juste 32 ans, Michael Jordan revient définitivement aux affaires. « Je ne sais pas combien de temps il souhaite jouer mais il m’a dit plusieurs années. Il peut encore changer d’avis », commente Jerry Reinsdorf.

Outre le folklore médiatique, le premier match de Michael Jordan est programmé pour le lendemain face aux Pacers. Une journée de préparation, c’est court, même pour le meilleur joueur du monde. Et pour Phil Jackson aussi, même si on sent bien que l’euphorie a pris le pas sur la lucidité ce samedi. « Je ne sais pas comment je vais le coacher, je ne peux pas dire combien de temps il va jouer », répond l’entraîneur.

Avec seulement Scottie Pippen, Will Perdue et B.J. Armstrong rescapés des années victorieuses, l’arrière va devoir aussi évoluer avec des inconnus. Sans condition physique optimale, ni entraînement, comment Phil Jackson imagine le visage de la rencontre et de la suite de la saison (il reste alors 17 matches avant les playoffs) ?

« Après le premier match, je serai capable de décrire tout ça, ou pas d’ailleurs. Une fois sur le terrain, avec son uniforme rouge, ce sera émouvant et on attend tous ce moment. »

Le lendemain, Michael Jordan inscrira 19 points dans la défaite des Bulls, dans un match diffusé carrément sur Canal+ (on est en 1995…). L’essentiel était ailleurs, dans une certaine magie de l’instant. Puis, quelque part, dans l’espoir de revoir « His Airness » voler, dominer, gagner comme avant et ne pas assister à un comeback raté. Personne ne sera déçu…