[Blog] Le All-Star Game est mort, vive le World-Star Game ?

Et si on changeait une dernière fois le format du match des étoiles avec une confrontation digne de ce nom : les Etats-Unis face au reste du monde ?

Le All-Star Game est un rendez-vous historique, sans pareil dans le monde du divertissement sportif. Celui-ci est pourtant en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Pour une raison simple : le match des étoiles, censé mettre en valeur les plus grands joueurs de leur temps, est trop souvent devenu une bouillie de basket, un match sans enjeu entre copains, presque ennuyeux à regarder…

En 2018, consciente d’un intérêt en chute libre, la NBA a bien tenté de relancer le format avec deux capitaines pour établir leurs sélections parmi les élus choisis par joueurs, coaches et fans, sans grand succès. Cette année, j’estime qu’on a touché le fond avec une nouvelle formule illisible, inspirée de The Basketball Tournament, des « Prize Money » à chaque quart-temps en guise de motivation, et au passage un hommage maladroit à Kobe Bryant. J’attendais de la part de la plus prestigieuse ligue du monde un geste tellement plus fort…

Le meilleur format qui pourrait relancer l’un des plus grands événements sportifs de la planète, la NBA l’a peut-être sous les yeux : c’est celui du Rising Stars Challenge depuis 2015, une sélection américaine contre les meilleurs joueurs étrangers. USA vs Rest of the World, voilà de quoi remotiver l’Amérique !

Dans l’air du temps

Plus sérieusement, le problème est globalement un manque d’envie, et je ne vois pas meilleure formule pour relancer le All-Star Game. Ce match, c’est aussi le symbole ultime de la mondialisation de ce sport. On a tous en mémoire ces images, dans les années 1990 et les années 2000, où les caméras filmaient joyeusement la tribune de presse, garnie de journalistes étrangers de plus en plus nombreux.

Chaque année, le record de pays qui retransmettaient le match en direct tombait. Vingt ans plus tard, les meilleurs basketteurs qui se retrouvent en NBA viennent des quatre coins du monde.

Si la grande ligue venait à calquer cette formule au All-Star Game, les joueurs étrangers seraient clairement avantagés, puisqu’ils ne sont par exemple que 8 contre 16 Américains sélectionnés pour le match de ce dimanche. Mais du point de vue sportif et de la compétitivité de cette potentielle opposition, on pourrait avoir là un vrai duel. Juges plutôt, avec les joueurs disponibles cette année :

TEAM USA

Backcourt : Trae Young, Russell Westbrook, Kemba Walker, Chris Paul, Ja Morant, James Harden, Bradley Beal, Devin Booker, Donovan Mitchell, CJ McCollum, DeMar DeRozan, Jaylen Brown, Jimmy Butler

Frontcourt : Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge, Brandon Ingram, Khris Middleton, Kevin Love, Andre Drummond, Myles Turner, Brook Lopez, Hassan Whiteside, Dwight Howard, Draymond Green

Reste du monde

Backcourt : Luka Doncic, Ben Simmons, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Ricky Rubio, Dennis Schroder, Patty Mills, Tomas Satoransky, RJ Barrett, Bogdan Bogdanovic, Evan Fournier, Buddy Hield

Frontcourt : Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid, Pascal Siakam, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Bojan Bogdanovic, Serge Ibaka, Marc Gasol, Deandre Ayton, Danilo Gallinari, Joe Ingles, Tristan Thompson, Clint Capela, Nemanja Bjelica

Faites-vous plaisir, prenez quinze joueurs de chaque côté et jetez donc le ballon en l’air. Le All-Star Game est mort, vive le World-Star Game !

Comme l’avaient glissé Klay Thompson et Serge Ibaka, voilà un duel qui ferait sens aujourd’hui, alors que la rivalité Ouest/Est a complètement disparu et que les joueurs, tous plus ou moins amis, ne veulent plus vraiment se défier au risque de se blesser. Le « patriotisme » et l’envie de « défendre le drapeau » pourraient-il relancer l’évènement ? La réaction d’orgueil de Miles Bridges la nuit dernière me fait dire qu’il y a peut-être une chance…

C’est en tout cas en remettant un peu d’enjeu et de compétitivité au sein de ce rendez-vous unique qu’il retrouvera de sa superbe. C’est aussi comme ça que la NBA aurait rendu le plus beau des hommages à Kobe Bryant. Pour éviter que le moment le plus intéressant du All-Star Game ne reste l’annonce par la NBA du nom des titulaires et des remplaçants.