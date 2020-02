Rising Stars Challenge : Miles Bridges annonce le changement de cap sur Twitter

Pendant la mi-temps du Rising Stars Challenge, Miles Bridges a envoyé un tweet, sous forme de mème, qui voulait tout dire. Il était temps de passer aux choses sérieuses.

« La Team World nous a botté les fesses en première mi-temps, donc nous nous sommes dit : ‘Ok, jouons pour de vrai’, » révèle-t-il après le match. « Et j’ai envoyé ce tweet, en essayant simplement d’être marrant. On voulait jute s’amuser tout en jouant dur en deuxième mi-temps. C’est ironique parce qu’au final, on les bat de vingt points. «

Avant la mi-temps, le match était pourtant à sens unique en faveur du « reste du monde ». Le match avait alors tout d’une exhibition qui vire à la fois dans l’absence et dans l’excès. Absence de défense et d’intensité. Excès de dunks et de tirs à 3-points.

Pour Trae Young, ce début de match était typique d’un All-Star Game. « C’est la façon dont chaque All-Star débute. Tout le monde veut faire le show, ça prend des mauvais tirs, ça cherche l’action d’éclat mais plus le match avance, plus ça devient sérieux. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. On était plus concentré après la mi-temps. »

Adrian Griffin, le coach de la Team World, a également souhaité prendre la responsabilité de cette défaite car son plan de jeu était simple : il voulait que son équipe prenne un maximum de tirs à 3-points.

« On a eu une disette dans le troisième quart temps qui nous a couté cher. Avant le match, je leur avait dit que je voulais les voir prendre 50 tirs à 3-points. On a fini proche de cet objectif mais j’aurais surement dû leur dire qu’il ne fallait pas juste tirer, il fallait les marquer, » rigole-t-il. « On a pris beaucoup de tirs de loin, mais on aurait surement dû tenter autre chose pour stopper l’hémorragie. »

Malgré la performance de R.J. Barrett, le reste du monde n’a jamais été en mesure de revenir dans le match. Adrian Griffin était toutefois satisfait de la performance et de l’attitude du joueur de New York. « Il était venu pour jouer. Si on avait pu revenir, il aurait été dans la conversation pour le titre de MVP. Vous pouviez voir dans ses yeux qu’il était là pour aller chercher la victoire. Ça en dit beaucoup sur son état d’esprit, » explique-t-il.

Au final, c’est donc le dunkeur/tweeteur Miles Bridges qui a raflé la mise grâce aux 13 points qu’il a marqué dans le troisième quart temps pour sonner le réveil de son équipe.

« Je voulais juste faire le show pour les fans, profiter de jouer avec mes coéquipiers et m’amuser, » résume-t-il. « Je suis heureux d’avoir gagné le trophée de MVP car je pensais qu’Eric Paschall ou Collin (Sexton) allait le remporter vu qu’ils ont marqué des points. Je suis content de pouvoir le ramener à la maison. »

Propos recueillis à Chicago.