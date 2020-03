[happy birthday] Le meilleur de la saison 2018-2019 de Blake Griffin

En disputant 18 matches cette saison et avec une nouvelle opération du genou gauche en janvier dernier, Blake Griffin n’a pas été capable de confirmer sa belle saison 2018-2019. Une déception pour lui et pour les Pistons, car l’intérieur avait réussi un exercice accompli, peut-être son meilleur en carrière avec 24.5 points, 7.5 rebonds et 5.4 passes de moyenne. Il a même été élu dans la troisième All-NBA Team de la saison.



Au fil des saisons avec les Clippers, le dunkeur fou s’était assagi pour devenir un joueur plus fin, plus complet, plus technique. Puis dans le Michigan, sans Chris Paul à ses côtés, Griffin a pris ses responsabilité et une nouvelle dimension. Celle de la plaque tournante en attaque, autant capable de shooter de loin ou de passer, sans oublier ses dunks bien sûr. Et dans le « money time », il a sauvé les Pistons à plusieurs reprises.

Malheureusement, les pépins physiques vont le priver d’une prestation intéressante au premier tour des playoffs contre Milwaukee. Toute la question est désormais de savoir quand ce Griffin-là, en pleine possession de ses moyens et avec un corps plus solide, pourra retrouver les parquets.