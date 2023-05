Après être tombé sur le parquet des Mystics en ouverture de la saison, le New York Liberty disputait dimanche sa première rencontre à domicile, devant son public. Et quoi de mieux que la réception du Indiana Fever, qui reste sur 19 défaites de suite, pour se relancer.

Après sa piètre prestation de vendredi, Breanna Stewart se devait de faire mieux, et elle a fait plus que cela, puisqu’elle a planté 45 points pour permettre au Liberty de s’imposer facilement 90-73.

« Quand on perd son premier match, il n’y a pas de raison de paniquer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons continuer à nous améliorer et à construire. Ce qui est le plus important, c’est de s’assurer de répondre présent quand on entre sur le terrain, donc je continue à me préparer et j’essaie de diriger cette équipe » a déclaré Breanna Stewart. « Parfois, il faut être agressif, donner le ton et donner le premier coup de poing, puis le deuxième et le troisième ».

Une pluie de records pour Breanna Stewart

Auteure d’une performance titanesque avec 45 points et 12 rebonds à 15/21 au tir dont 6/9 à 3-points, Breanna Stewart a fait passer un message, en seulement trois quart-temps… Outre son record en carrière, qui datait de 2016 (38 points), elle s’empare du record de sa franchise, effaçant les 40 points de Cappie Pondexter en 2010.

C’est également la première joueuse de l’histoire de la WNBA à marquer plus de 40 points lors de sa première à domicile avec une franchise. Avec Liz Cambage, elle est aussi la seule à avoir marqué 40 points à au moins 70% de réussite au tir. Par ailleurs, sa performance est également le cinquième double-double à 45 points de l’histoire.

« C’était vraiment important de jouer comme ça pour mes débuts ici » apprécie Breanna Stewart. « Parce que je veux que les gens soient là et qu’ils reviennent, et j’en veux plus. Je veux plus de tout. Eh oui, cela peut paraître égoïste, mais en tant que basketteuse, en tant que sportive féminine, nous devons continuer à être reconnues pour plus de couverture médiatique, de fans et de téléspectateurs ».