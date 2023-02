En arrivant au New York Liberty, Breanna Stewart bouleverse le paysage de la WNBA

Après six saisons passées au Seattle Storm, Breanna Stewart a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle s’engageait officiellement avec le New York Liberty. Âgée de 28 ans, l’ancienne MVP fait donc le choix de retourner dans la ville où elle a grandi avec de grandes ambitions.

« J’ai décidé de rejoindre New York parce que je veux continuer à être une grande joueuse » a-t-elle déclaré chez ESPN. « Je voulais rejoindre un endroit où je pouvais continuer à aider cette ligue à s’améliorer et continuer d’élever son niveau. Et je me suis dit pourquoi ne pas aller dans le plus gros marché sportif ? Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de remporter le premier titre de l’histoire de la franchise ».

Première choix de la Draft 2016, Breanna Stewart a remporté deux titres WNBA aux côtés de Sue Bird en 2018 et 2020. Elue une fois MVP (2018) et deux fois MVP des Finales (2018, 2020), la meilleure marqueuse de la WNBA tournait la saison passée à 21.8 points, 7.6 rebonds et 2.9 passes décisives de moyenne.

La signature de Breanna Stewart à New York bouleverse complètement le paysage de la WNBA puisqu’elle va former un magnifique « Big Three » aux côtés de Sabrina Ionescu et de Jonquel Jones, arrivée le 16 janvier dernier lors d’un échange avec le Connecticut Sun. Les joueuses de Sandy Brondello peuvent rêver de détrôner les Las Vegas Aces de Candace Parker et Becky Hammon et de rapporter un premier titre à la « Big Apple ».