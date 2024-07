Alors que Team USA se prépare pour les Jeux olympiques de Paris, Anthony Edwards a déjà montré qu’il n’était pas venu pour faire de la figuration, et surtout il vient de prolonger son contrat avec adidas pour plusieurs saisons avec un très gros chèque à la clé. Et si « Antman » devenait à nouveau la révélation de cette campagne internationale, et qu’il hissait haut les couleurs de la marque avec la AE 1, sa première chaussure signature…

Pour briller de mille feux sur la scène olympique, l’arrière des Wolves optera peut-être pour ce nouveau coloris baptisé « Silver Mettalic ». Cette version se distingue ainsi par sa base extérieure en gris métallisé pour compléter une tige noire.

La semelle extérieure ressort également en noir tandis que les trois bandes d’adidas sur le talon et le logo du joueur sur la languette apparaissent dans ce bleu « Timberwolves » déjà utilisé sur un coloris précédent.

La AE 1 « Silver Metallic » est attendue pour le courant de l’été au prix de 150 euros. Plus d’infos sur une éventuelle sortie en Europe dans les prochaines semaines.

(Via NiceKicks)