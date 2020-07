La HOVR Havoc 3 débarque

Il n’y a pas que les Curry chez Under Armour, il y aussi les HOVR Havoc, modèle porté par Josh Jackson, Terrance Ferguson, Dennis Smith Jr. ou encore Will Barton.

Le marketing autour de la paire n’est pas le même évidemment, et il faut fouiller pour trouver des informations sur le sujet, mais le souvenir du test de la version Low du premier modèle nous y pousse.

Ces derniers jours, c’est le troisième modèle de la gamme qui a émergé. Disponible sur le site américain de UA pour 110 dollars, il le serait aussi au Japon, en attendant d’en savoir plus sur une éventuelle sortie en Europe.

Pour les performances, la mousse qui donne son nom à la paire – HOVR – est bien présente et bien marquée : la paire est comme constituée de deux parties qui s’imbriquent, avec l’arrière de la chaussure et l’amorti faits de mesh et de mousse, l’avant fait de TPU. Le point commun ? Les motifs à chevrons déstructurés sous la semelle. On attendra d’essayer la paire pour juger des ses performances.

Célébrez l’Independence Day, fête nationale américaine, avec la Nike PG 4 « USA » et la Nike KD 13 « USA » aux couleur du drapeau des États Unis.