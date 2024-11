Avec un grandiose Ja Morant, les Grizzlies enfoncent les Bucks !

Obligation de résultat pour les Bucks et les Grizzlies, respectivement sur trois et deux défaites d’affilée. À domicile et sans Desmond Bane, Marcus Smart et Luke Kennard, la tâche s’annonçait difficile pour Memphis, mais Ja Morant a pris les choses en main. Les Bucks, toujours privé de Khris Middleton, n’ont rien pu faire face au meneur d’en face.

La maladresse est à l’honneur en ce début de premier quart-temps. Les deux équipes mettent du temps avant de régler la mire et c’est Brook Lopez en tête de raquette qui ouvre le score. Jaren Jackson Jr. lui répond par un « floater » et le match est enfin lancé. Ja Morant, après une passe lobée qui s’écrase sur la planche, lance le match référence de son début de saison et Memphis se détache peu à peu. Le meneur prend le jeu à son compte et trouve Zach Edey sur une feinte de passe, qui conclut avec la faute. L’activité s’installe à Memphis et malgré les réponses de Giannis, le rookie Jaylen Wells s’illustre derrière l’arc pour porter les Grizzlies à +6.

Le show Ja Morant

Le « Greek Freak » permet aux Bucks de rester en vie à l’approche de la fin du premier quart grâce à son activité sous le cercle. Imité par Taurean Prince avec deux 3-points salvateurs, Milwaukee recolle à un point.

Mais Ja Morant est omniprésent. Interception, « and one » en déséquilibre sur Gary Trent Jr… Les Bucks n’ont aucune solutions à proposer face au début de match tonitruant du All-Star. Ja Morant se fend d’une passe aveugle pour Santi Aldama et la marque grimpe à +10 pour les Grizzlies. Porté par l’énergie folle de sa star, Memphis défend, est attentif aux lignes de passes des Bucks et clôture ce premier quart 40-24 !

Bobby Portis à 3-points, puis Giannis en pénétration font revenir les Bucks à -7, mais c’est à ce moment-là que Ja Morant signe l’action du match. Cloué au sol, le meneur fait dunker Aldama avec une passe lobée au-dessus d’une défense inerte. Partout, inarrêtable, la star des Grizzlies enchaine avec un 3-points et un drive pleine vitesse à travers quatre Bucks. Temps mort pour Doc Rivers, alors que tout va trop vite pour les Bucks. À +22 pour Memphis, Damian Lillard n’existe pas et le match est déjà plié à la mi-temps.

À la reprise, seul Giannis Antetokounmpo surnage, mais les Grizzlies ont trop d’avance. Ja Morant se défait trop facilement de la défense de Gary Trent Jr pour trouver ses coéquipiers. Le meneur continue son spectacle avec une feinte de passe, transformée en « alley-oop » pour Santi Aldama qui convertit tranquillement en hauteur. Le repli défensif de Milwaukee est inexistant et le meneur remet ça avec Zach Edey. Le 3e et le 4e quart-temps sont à sens unique, alors que la « second unit » de Memphis éteindra tout espoir adverse à l’image d’une belle circulation de balle entre Scottie Pippen Jr, Wells et Brandon Clarke à la conclusion. Fin du match : 122-99, +23 pour Memphis.

Avec 26 points, 10 rebonds et 14 passes, Ja Morant explique après la rencontre « être venu pour être agressif ». Les Bucks, qui subissent une quatrième défaite consécutive, peuvent en témoigner…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ja Morant, le magicien. Agressif en attaque, le meneur a aussi joué avec des jumelles tout le match. Ses 14 passes dont quelques bijoux sont à montrer dans toutes les écoles.

– Damian Lillard inexistant. 4 points à 1/12 aux tirs. Le meneur des Bucks n’a pas pu aider Giannis, qui a tout fait pour faire exister son équipe avec ses 37 points et 11 rebonds.

– La bonne surprise Jaylen Wells. Intégré dans le cinq majeur suite à l’absence de Desmond Bane et Marcus Smart, le rookie a signé une belle partition avec 16 points et 7 rebonds, à 3/6 derrière l’arc.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.