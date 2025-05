Pat Riley ne s’excusera pas d’avoir refusé de prolonger Jimmy Butler

Pour sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison, Pat Riley est évidemment revenu sur le divorce avec Jimmy Butler, ne cachant pas qu’il a eu d’énormes conséquences sur la campagne du Heat.

Néanmoins, le Parrain de South Beach assure n’avoir aucun regret. Ni sur le fait d’avoir recadré son joueur la saison dernière, en lui demandant de la « fermer » et d’arrêter de « troller » les équipes encore en lice. Ni sur le fait d’avoir refusé de valider cette prolongation de 113 millions de dollars sur trois ans que le joueur attendait.

« Je ne vais pas m’excuser d’avoir refuser de le prolonger. Et je ne pense pas que je le doive. » Pat Riley ne souhaite toutefois pas s’attarder sur les circonstances du divorce en lui-même, et les suspensions infligées à l’actuel Warrior, préférant plutôt se remémorer les bons souvenirs.

« Ce qu’il s’est passé durant la saison régulière, je ne veux pas en parler. Ce dont je me rappelle de Jimmy, c’est la « bulle » et lorsqu’il s’appuyait sur la table de marque (en fait, sur les barrières entourant le terrain), totalement épuisé. Alors qu’il essayait de gagner le titre. C’est ce dont je me souviens. Et j’ai cette image dans mon bureau. »

« Je lui souhaite le meilleur et j’espère qu’au fond de son cœur, quelque part, il nous souhaite également le meilleur »

Mais ce n’est pas le seul bon souvenir.

« Et je me rappelle de l’entretien de fin de saison l’année d’après, lorsqu’on a été « sweepé » par les Bucks. Il n’était pas très content. L’un de mes moments préférés de Jimmy, c’est ce rebond qu’il a pris face à Boston, lors de sa troisième année ici, avec 9 secondes (18 en réalité) à jouer lors du Game 7. J’étais à côté de Chris (Bosh) et je me suis dit qu’on allait gagner et qu’on allait affronter Golden State. Il a pris le rebond, il a traversé le terrain et il est allé directement sur son spot. Et il est monté pour shooter à 3-points. Il aurait pu attaquer (Al) Horford mais il n’aurait probablement pas obtenu de coup de sifflet à ce moment du match. Et je me souviens que je me suis levé alors qu’il remontait le ballon et que je me suis dit qu’il allait le mettre, et qu’on allait retrouver les Finals. Mais il l’a manqué. Et l’année suivante, avec le play-in et ce superbe run qu’on a eu avant d’affronter Denver et de perdre en six matchs, il a joué comme un dératé, il a donné tout ce qu’il avait pour nous. »

Désormais, le divorce est bel et bien acté et alors que Pat Riley promet « des changements », le seul intouchable semblant être Erik Spoelstra, le président de Miami veut tourner la page.

« J’ai déjà connu ce genre de situations, même avec cette équipe. C’est fini, il est parti. Je lui souhaite le meilleur et j’espère que tout au fond de son cœur, quelque part, il nous souhaite également le meilleur. »

