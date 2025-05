Pour Chet Holmgren, des lancers-francs ratés rapidement oubliés

Le premier a roulé sur le cercle, le second également. Stupeur au sein du Paycom Center. Chet Holmgren vient de manquer deux lancers-francs et d’offrir aux Nuggets la possibilité de filer en transition. La suite, on la connaît. Russell Westbrook pousse le tempo et trouve Aaron Gordon dans le corner.

Son 3-points allait tuer le Thunder qui avait pourtant toutes les cartes en main pour s’imposer. Mais ce choix de jouer à l’échange de fautes volontaires et de lancers-francs a été perdant, notamment en raison de ces deux lancers-francs manqués. De quoi perturber le géant du Thunder, qui tourne à 78% de réussite sur la ligne en carrière ?

Pas le moins du monde, à entendre son coach. « C’est le dernier joueur dont je m’inquiète en tant que compétiteur. Quand on voit comment il a géré l’adversité des blessures et le fait d’avoir dû revenir de tout ça. Il a cette combinaison de faim et de détermination, mais aussi une constance dans le travail pour revenir à son meilleur niveau », livrait Mark Daigneault à l’entraînement de mardi, en parlant même d’un « monstre de compétition ».

Confirmation lors du Game 2 où l’intérieur a paru parfaitement focalisé pour rebondir. Dans la large victoire de sa formation, il a signé un nouveau double-double à 15 points et 11 rebonds. Avec un symbolique et parfait 7/7 sur la ligne des lancers-francs. Au cœur de ce rebond, une discussion avec son coéquipier Kenrich Williams.

Il a connu bien pire

« Je lui disais que j’avais eu cinq vis et une plaque dans le pied, la hanche fracturée en gros à six endroits, et je me disais : si je devais choisir l’un de ces trois trucs, rater quelques lancers-francs, c’est vraiment le moindre mal sur les trois. Évidemment, ça fait mal quand on sait ce qu’il y avait en jeu. Un match de playoffs, on ne veut jamais perdre. Mais on ne peut pas non plus avoir peur d’échouer j’imagine », réagit-il après ce Game 2.

Le joueur de 23 ans rappelle avoir converti des « lancers importants pour aller en prolongation, des tirs pour gagner le match, j’en ai aussi raté, évidemment j’ai manqué des lancers-francs décisifs. Ça fait partie du jeu. »

Chet Holmgren dit aussi avoir évité les réseaux sociaux dans la foulée du match. « Je suis sûr que je me suis fait pas mal démonter. Mais je comprends que ça fait partie du jeu, évidemment. Il nous reste encore beaucoup de basket à jouer, il y a beaucoup à faire, on doit vraiment progresser, mais ça fait aussi partie du processus », relativise-t-il encore, visiblement par sa conversation avec Kenrich Williams.

« Il a été dans plein de situations, il est passé par des choses similaires, et il m’a simplement dit : ‘Fais face. Il faut que tu aies envie de tirer à nouveau ces lancers-francs. Quand tu fais une erreur, il faut vouloir te retrouver dans cette position et essayer de faire mieux.’ Donc c’est ce que je vais essayer de faire à l’avenir ».

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.2 0.7 1.8 2.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.