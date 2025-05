Le Thunder assume sa stratégie (perdante) des fautes en fin de match

« Ils ont mieux exécuté les choses que nous dans le final. » Mark Daigneault peut difficilement faire un autre constat après la défaite sur le fil de son Thunder, sur un tir de la gagne d’Aaron Gordon, en ouverture de la série face aux Nuggets. Une défaite d’autant plus difficile à avaler que sa formation avait fait la course en tête tout au long de la seconde période.

Et semblait avoir encore les choses bien en main à l’approche du coup de sifflet final. Après deux lancers-francs de Shai Gilgeous-Alexander à 13 secondes du terme, OKC menait de trois points (117-114). À la sortie du temps-mort des Nuggets, le choix a été fait de commettre une faute volontaire, et quasi instantanée après la remise en jeu, sur Nikola Jokic. Celui-ci a également converti sur la ligne (117-116).

Sur la remise en jeu suivante, « SGA » a réussi à se libérer pour s’offrir un dunk sans contestation et redonner trois points d’avance à sa formation (119-116). Là, avec 11 secondes à jouer, Alex Caruso a commis une nouvelle faute, sur Aaron Gordon cette fois, sans laisser écouler le chrono.

Des longues secondes

« En général, notre stratégie est de faire faute quand on mène de trois points et de jouer ce jeu-là. J’ai trouvé qu’on avait plutôt bien exécuté les fautes. On a bien géré les remises en jeu. Ça n’a pas tourné en notre faveur ce soir, mais ça nous a souvent réussi par le passé », justifie Mark Daigneault.

En mars dernier par exemple, cette stratégie avait payé sur le parquet des Clippers. Son équipe menant de trois points, Alex Caruso, encore lui, avait commis une faute volontaire sur Kawhi Leonard, réduisant quasiment à néant les chances d’égalisation des Californiens. La différence est que cette faute avait été commise alors qu’il restait deux secondes à jouer.

Le Thunder partait de plus « loin » dans le temps face aux Nuggets hier. Et n’a pas du tout essayé de grappiller des secondes au chrono avant d’aller au contact. Surtout, après les deux lancers d’Aaron Gordon (119-118), Chet Holmgren a eu le malheur de manquer deux lancers-francs. D’une possession d’avance, OKC passait à un simple point d’avance.

Avec encore dix bonnes secondes à jouer – seules trois secondes s’étaient écoulées au démarrage de cette stratégie… – soit largement assez de temps pour trouver Aaron Gordon à 3-points.

Un tir synonyme de victoire pour les visiteurs et de douche froide pour les locaux. « On va continuer à analyser ça, peut-être en tirer des leçons, mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle on a perdu ce match », repousse le coach, dont l’équipe a commis 27 fautes en tout.

Dans le bonus plus tôt dans le match

Il regrette notamment les trop nombreux coups de sifflet concédés plus tôt dans la partie. « On les a mis dans le bonus tôt dans le premier quart-temps, ils étaient dans le bonus tôt dans le quatrième. Ça nous a fait mal. Ce n’était pas notre match le plus propre. C’était un match qui pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. On les a laissés revenir et ça s’est joué à une possession. Gordon a mis un tir, il faut lui donner du crédit. On doit simplement être meilleurs », réclame-t-il.

Auteur d’un grand match à 20 points et 6 passes, Alex Caruso estime lui aussi que cette rencontre ne s’est pas jouée « dans les 15 dernières secondes », mais reconnaît que son équipe et lui ont « offert quelques lancers-francs que les Nuggets n’avaient pas vraiment mérités ».

« C’était sans doute trop tôt pour faire faute, c’est ma responsabilité », finit par reconnaître son coach, en ajoutant : « Mais ce n’est pas la faute des joueurs. Ils ont exécuté ce que je leur ai demandé. »