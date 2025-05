Aaron Gordon et les Nuggets réalisent le braquage parfait à OKC !

Ces Nuggets sont décidément irrésistibles ! Une nouvelle fois en difficulté, à courir après le score depuis la fin du premier quart-temps, Denver parvient à subtiliser la première manche chez le Thunder, battu pour la première fois dans ces playoffs. Le héros se nomme encore Aaron Gordon, auteur de son deuxième panier de la gagne, cette fois d’un tir à 3-points à 2,8 secondes du buzzer.

Les Nuggets démarrent fort en attaque et accélèrent dès qu’ils le peuvent. Cela fonctionne, et Denver prend le meilleur départ. Le Thunder est maladroit, et il faut comme souvent un grand Shai Gilgeous-Alexander dans les premières minutes pour porter OKC. Ce premier acte vire au duel 100% Canada entre « SGA » et Jamal Murray bien dans son début de match. Les joueurs de David Adelman prennent jusqu’à huit points d’avance (16-24).

Le Thunder a pris la main en fin de premier quart-temps…

L’entrée d’Alex Caruso et un Shai Gilgeous-Alexander de gala (déjà 14 points, 6 rebonds dans le premier quart !) bouleversent la dynamique et la dureté des débats.

Cela change tout avec un 19-2 à cheval sur la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. Le Thunder mène de neuf points, puis passe la dizaine en trouvant enfin de la réussite derrière l’arc. Denver ne peut en dire autant (2/15 à 3-points en première période) et l’écart enfle jusqu’à 14 points. Aaron Gordon tente de secouer les siens d’un énorme poster sur Chet Holmgren en contre-attaque, OKC rentre aux vestiaires avec dix longueurs d’avance.

Alex Caruso donne le ton dès la reprise avec une interception et le panier en contre-attaque. Le chien de garde du Thunder est omniprésent en défense, et les maux de Denver se poursuivent, entre balles perdues et maladresse extérieure. Nikola Jokic prend trois fautes quasi coup sur coup et fait craindre le pire à des Nuggets que l’on ne sent pas si loin de la rupture. Mais ils parviennent à limiter l’impact de Shai Gilgeous-Alexander pour rester en vie. Nikola Jokic manque deux opportunités pour revenir à six points, et OKC punit aussitôt avec trois tirs à 3-points consécutifs pour se redonner de l’air (82-68).

… avant de la redonner aux Nuggets au pire moment

De nouveau dans les cordes, les visiteurs tiennent bon en profitant de leur avantage de gabarit au rebond offensif. Russell Westbrook (10 points en six minutes) est laissé trop libre et fait un bien fou. Les Nuggets terminent le troisième quart-temps par un 17-8 et tout est à refaire, 90-85 après 36 minutes. Oklahoma City répond par son agressivité vers le cercle pour revenir autour des dix points d’avance. Nikola Jokic se laisse en plus gagner par la frustration et prend sa cinquième faute sur un coup de coude dans la tête de Lu Dort.

Cela a le mérite de secouer le Serbe, auteur de quelques rares mauvais choix. Tout passe par le triple MVP, qui enchaîne les fautes provoquées. Shai Gilgeous-Alexander repousse l’échéance, mais le Thunder ne rentre plus rien à l’exception de son leader. Et Denver revient irrésistiblement, de -11 à 4 min 30 de la fin jusqu’à un petit point sur un tir de loin de Nikola Jokic à une minute de la fin.

Russell Westbrook puis Aaron Gordon manquent l’occasion de passer devant, mais Holmgren laisse la porte ouverte à un hold-up en manquant ses deux lancers-francs à moins de dix secondes de la fin. Aaron Gordon en profite et abat OKC d’un tir derrière l’arc à 2,8 secondes du buzzer pour conclure un 15-4 et réussir le coup parfait !

AARON GORDON GAME WINNER pic.twitter.com/96QbUczPcr — NBACentral (@TheDunkCentral) May 6, 2025

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La fin de match si mal gérée du Thunder. Six points en 4 min 30, voilà le maigre total inscrit par OKC dans le « money time » de ce Game 1. C’est bien trop peu pour mettre définitivement à terre une équipe de Denver qui ne lâche jamais rien. Shai Gilgeous-Alexander a été bien pris et a manqué de relais. Et le choix de faire faute sans laisser le chrono s’écouler dans la dernière minute s’est retourné contre Mark Daigneault et les siens.

– Aaron Gordon, le « clutch player » de ces playoffs ! Il y avait eu le alley-oop à la sirène dans le Game 4 contre les Clippers. L’ailier-fort ajoute à sa collection de moments décisifs ce tir à 3-points crucial, à 45 degrés, alors que la défense du Thunder avait été absorbée par Russell Westbrook de l’autre côté du parquet sur la remontée de balle. Gordon termine avec 22 points et 14 rebonds, dont sept offensifs, eux aussi très précieux.

– Nikola Jokic gagne la première bataille des candidats MVP. Quelle prestation du pivot des Nuggets, auteur d’une ligne de stats monstrueuse à 42 points, 22 rebonds, 6 passes et 2 contres. Son tir de loin à une minute de la fin a permis aux siens d’être en position de tout renverser, et on oubliera vite les quelques scories de sa prestation (deux lancers manqués en 4e quart, sept balles perdues). « SGA » n’a pas démérité (33 points, 10 rebonds, 8 passes) mais il n’a pas toujours eu la réponse à la défense de Denver en deuxième période.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.