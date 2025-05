Pour remplacer Stephen Curry, Steve Kerr s’est d’abord trompé

Trois minutes, et puis s’en va ! Pour remplacer Stephen Curry à l’entre-deux, Steve Kerr avait décidé de grandir son cinq de départ avec Quinten Post. Le rookie n’est pas un grand rebondeur, mais il peut écarter le jeu, et c’est essentiel pour permettre de trouver des espaces pour Jimmy Butler et Buddy Hield. Mais cette option n’aura donc duré que trois minutes, le temps que les Wolves mènent 13-0 !

Steve Kerr rappelle son jeune pivot sur le banc, et on ne le reverra plus du match. En revanche, le coach a eu la satisfaction de voir que Trayce Jackson-Davis pouvait être efficace, et c’est ce qu’il préfère retenir.

« Une partie du plan de jeu était de faire jouer beaucoup de monde. On a fait jouer 13 ou 14 gars en première mi-temps. L’une des raisons, c’est évidemment la fatigue accumulée avec tous les déplacements et les matchs récents. Mais aussi, on doit comprendre comment jouer cette série sans Steph » rappelle le coach des Warriors. « Donc on a donné leur chance à beaucoup de joueurs. Certains ont vraiment répondu présent. Trayce et JK ont été très bons. Leur explosivité a été précieuse. On a vraiment fait un beau retour, on est revenus à -7. Puis on a perdu un peu de lucidité. On a perdu des ballons juste après un temps mort, encaissé des 3-points suite à des erreurs défensives… Mais on a beaucoup appris. Ce match va nous aider à mieux préparer la suite. »

Trayce Jackson-Davis a marqué des points

Là où Quinten Post se positionne derrière la ligne à 3-points, Trayce Jackson-Davis est capable de jouer poste bas et d’occuper la paire Randle-Gobert.

Quant à Jonathan Kuminga, c’est un puncheur et comme Jimmy Butler, il est là pour déséquilibrer la défense.

« Ce n’est pas aussi simple que de remplacer Steph par un seul joueur. Son absence a un effet domino » poursuit Steve Kerr. « C’est ce qui a amené Trayce à jouer ce soir : on a besoin de scoring, de finition. Il a montré ce qu’il pouvait faire. Pareil pour JK. On avait trouvé une formule ces derniers mois, mais sans Steph, il faut complètement en trouver une nouvelle. »

Clairement, l’expérience Post ne sera pas renouvelée et difficile de savoir ce que Steve Kerr va proposer au prochain match. A priori, la meilleure option reste de grandir le cinq de départ. « C’est une équipe athlétique et grande en face. Donc avoir une menace intérieure est essentiel, et Trayce l’a démontré ce soir » conclut Steve Kerr.