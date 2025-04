Pour Quinten Post, un sacré baptême du feu !

Quinten Post ne s’attendait certainement pas à avoir un tel rôle en playoffs lorsqu’il a signé son « two-way contract« avec les Warriors, en septembre dernier. Pourtant, sept mois plus tard, le pivot néerlandais est devenu un joueur important de la rotation de Steve Kerr sur le poste 5.

« Avant j’essayais toujours de prouver quelque chose », raconte Quinten Post. « Maintenant, il y a une réelle responsabilité sur mes épaules, j’ai un rôle dans la victoire ou dans la défaite et cela s’accompagne d’une certaine pression. La pression est un privilège, ça signifie que des personnes comptent sur vous. »

Après un Game 1 compliqué où il n’a pas inscrit le moindre point, Quinten Post a joué 25 minutes dans la deuxième manche pour 12 points à 4/8 au tir, pour finir meilleur marqueur des Warriors derrière Stephen Curry.

Un atout pour lutter contre les Rockets

Du haut de ses 2m13, Quinten Post est l’un des seuls joueurs capables de lutter face à la taille et aux kilos des Rockets : 48.5 prises par soir en saison régulière. Mais comme ses coéquipiers, le Hollandais est dans le dur avec seulement trois rebonds pris lors des deux premières rencontres.

« Quand je sors du banc, je dois faire mieux au rebond », constate le pivot. « Je dois jouer plus physique et cela va, sans aucun doute, venir avec le temps. Je peux nous aider maintenant, mais je dois être meilleur aux rebonds, à 1000%. »

Les rebonds sont un sujet incontournable de cette série entre Warriors et Rockets et, pour le moment, Golden State est dominé dans ce domaine avec environ 44 prises de moyenne contre plus de 49 pour les Rockets.

« Même si on joue un style de basket plus petit, je dois être meilleur et collectivement, nous devons faire mieux », assure Quinten Post.

Avec l’absence potentielle de Jimmy Butler pour le Game 3 de ce samedi, Quinten Post pourrait jouer un rôle encore plus important dans la raquette de Golden State. Pour ses premiers playoffs, il est face à un défi particulièrement physique, mais ô combien formateur pour la suite de sa carrière.

Quinten Post Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 GOS 42 16 44.9 40.8 77.8 0.8 2.7 3.5 1.3 2.0 0.4 0.8 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.