Quinten Post, le titulaire surprise des Warriors

L’infirmerie des Warriors est vide, et Steve Kerr a désormais l’embarras du choix pour sa rotation. En G-League en début de saison, Quinten Post s’est petit à petit imposé dans la rotation, et désormais il débute carrément les rencontres. En mars, le rookie joue en moyenne 21 minutes par match, et il les rentabilise plutôt bien avec 8.9 points, 5 rebonds et 1.3 contre par match.

« Quand vous arrivez dans un vestiaire comme le nôtre et que vous voyez Stephen Curry, Jimmy Butler et tous ces gars, il vous faut un certain temps pour trouver votre rôle parmi eux » reconnaît-il. « Je dois remercier notre équipe de G League, mes coéquipiers et mes entraîneurs de m’avoir formé. À un moment donné, j’ai eu une chance, et c’était à moi de la saisir. »

Le premier pivot shooteur de l’ère Kerr

Le Hollandais possède cette capacité à écarter le jeu par son shoot à 3-points (42% !), mais ce n’est pas sa seule qualité. « Mon énergie, ma taille, le fait de prendre des décisions en une demi-seconde, ce qui est très important pour Steve (Kerr) » énumère Post. « Si vous faites le bon choix à chaque fois, c’est tout ce qu’on vous demande. En défense, j’apprends. J’essaie de jouer avec beaucoup d’efforts et d’énergie. »

Des propos que confirme son entraîneur. « Nous n’avons jamais eu vraiment de pivot shooteur depuis que je suis ici », souligne Kerr. « Pendant des années, les équipes ont blindé la raquette contre nous pour mettre la pression sur Steph (Curry) partout. Quinten nous a permis de relâcher la pression et de changer de rythme. Si les équipes se concentrent sur la peinture, nous lui transmettons le ballon. Comme il shoote très bien, c’est une bonne arme ».

Gagner le titre dès cette saison

Le plus compliqué, c’est désormais de ne plus sortir du cinq de départ. En playoffs, Kerr pourrait lui préférer Kevon Looney pour son expérience et sa dureté. Pour Post, le plus important, c’est de ne jamais oublier qu’il n’est que rookie, et qu’il se nourrit des conseils et du talent de ses coéquipiers.

« Nous essayons de gagner maintenant, et je pense que c’est assez clair » rappelle-t-il. « Nous avons procédé à un énorme échange, et nous avons sacrifié beaucoup d’atouts et de notre richesse d’effectif. Jimmy est très bon pour nous. Les dirigeants nous ont dit qu’il fallait gagner un titre. Steph et Draymond ont trouvé un second souffle après l’échange. En tant que rookie, vous suivez le mouvement et vous essayez d’apporter le maximum. »