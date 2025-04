Giannis Antetokounmpo ne veut pas parler de la suite…

Battus 4-1 face aux Pacers, les Bucks sont-ils à la fin d’un cycle ? Khris Middleton a été transféré, Brook Lopez est en fin de contrat et Damian Lillard, victime d’une rupture d’un tendon d’Achille, pourrait vivre une prochaine saison blanche. Ce qui laisse Giannis Antetokoumpo quasiment seul pour attaquer la saison prochaine, et certains se demandent si le « Greek Freak » ne va pas pousser ses dirigeants à le transférer.

Mardi soir, un journaliste lui a demandé s’il pensait toujours gagner un second titre avec les Bucks. « Je ne vais pas répondre à ça. Je sais très bien comment ça va être interprété. Je ne sais pas… » soupire-t-il. « J’aimerais encore être en train de jouer. J’aimerais encore être en compétition, retourner m’entraîner… »

A l’écouter, les Bucks restent sur la bonne voie, et il n’a pas manqué grand chose pour s’imposer dans cette 5e manche. En évitant simplement quelques erreurs dans le « money-time », la série revenait à Milwaukee.

Il se sent redevable vis-à-vis de Damian Lillard

« Ce n’est pas une bonne sensation… » poursuit Giannis Antetokounmpo, éliminé malgré ses 30 points, 20 rebonds et 13 passes. « Il faut juste se regarder dans le miroir et que je sois meilleur… Collectivement, on se donne à fond, on joue comme il faut. Ne pas réussir à gagner des matchs, ça fait mal mais il faut continuer à faire ce qu’on fait. »

Ce qui le déçoit, c’est de ne pas avoir gagné pour Damian Lillard, qui s’était défoncé pour revenir en playoffs malgré sa thrombose veineuse, avant de se blesser gravement.

« J’avais le sentiment qu’on devait ce match à Dame, » explique ainsi Giannis Antetokounmpo pour conclure. « C’est ce que j’ai ressenti. J’ai eu le sentiment qu’il était revenu peut-être plus tôt qu’il n’aurait dû, qu’il s’était blessé, qu’il avait sacrifié son corps pour nous. J’ai senti qu’en tant qu’équipe, le minimum qu’on pouvait faire, c’était d’être présents et de gagner ce match. Pour Dame. Évidemment, ça fait mal de ne pas avoir gagné, mais ce qui fait encore plus mal, c’est de ne pas avoir pu le gagner pour lui. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.