Le départ de Khris Middleton a marqué les Bucks. Jon Horst, le GM qui a procédé à l’échange avec les Wizards, pour faire venir Kyle Kuzma, l’a clairement dit en expliquant que c’était « sans doute la transaction la plus difficile que j’aie jamais faite, du point de vue humain, du point de vue de l’équipe, de la culture de l’équipe, de notre communauté ».

L’ailier a de son côté rédigé un message sur les réseaux sociaux pour remercier la franchise et la ville de Milwaukee. Ainsi, il rappelle que « dès que je suis arrivé dans cette ville, j’ai été accepté. Ensemble, on a connu les années de reconstruction, l’ascension vers le titre, puis, cet inoubliable voyage de 2021 avec le titre remporté. Ce moment restera à jamais ».

Sur le plan individuel aussi, les Bucks auront une place particulière dans la carrière de Khris Middleton. Il a presque passé sa carrière là-bas, ayant juste été rookie à Detroit avant. « Pour la franchise : merci d’avoir cru en moi, de m’avoir fait progresser et de m’avoir permis de devenir un All-Star et un champion. »

Enfin, ses derniers mots sont pour la ville. « Cette ville est devenue ma maison. Mes relations, mon travail caritatif avec les gens et les souvenirs sur et en dehors du terrain resteront à jamais », écrit-il. « Je commence un nouveau chapitre et j’en suis impatient. Mais Milwaukee aura toujours une place unique dans mon cœur. » Il conclut en disant que ce message « n’est pas un adieu, c’est un merci ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 Total 762 31 46.1 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.