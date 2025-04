Alex Caruso, l’atout titre du Thunder

Même s’il a écrasé la saison régulière avec 68 victoires et reste sur une demi-finale de conférence la saison dernière, le Thunder n’est pas une formation très expérimentée. La preuve : le joueur le plus vieux et aussi le plus expérimenté du groupe est Alex Caruso, qui vient d’avoir 31 ans et a huit saisons NBA dans les jambes.

Néanmoins, l’ancien des Lakers a un avantage dans sa manche inestimable, en ayant remporté le titre en 2020, dans la « bulle » avec LeBron James et Anthony Davis. Et avoir une telle expérience est précieuse pour le jeune et ambitieux Thunder. Et dont il se souvient avec gourmandise.

« Le mélange des émotions après avoir gagné est incroyable. C’est comme de l’euphorie, de la gratitude mais aussi cette part d’émotion que l’on vient de vivre et qui vous fait dire : ‘Dieu merci, je peux m’asseoir maintenant’. Je me souviens de ce sentiment sur le terrain, puis évidemment de la joie et de l’excitation d’avoir réussi », raconte-t-il à The Athletic.

Alex Caruso admet même avoir revu des images de ce parcours de 2020 pour se remémorer le basket de playoffs, lui qui n’avait plus joué à ce stade de la compétition depuis 2022 et une participation au premier tour avec les Bulls.

« C’est le but, d’y revenir. Cela fait renaître des souvenirs de ces séries où on était derrière ou à égalité, comme Portland et Houston, et où il a fallu revenir. On a montré l’équipe que l’on était », se souvient-il, les Lakers ayant été mené deux fois 1-0. Il veut se servir de ces moments pour le Thunder. « Cette équipe a ça aussi. Dans le Game 3 à Memphis, quand on était mené, on n’a pas paniqué. On a montré notre courage, notre caractère. Il y a des points communs de ce point de vue. »

« Si on ne fête pas chaque victoire sur le parcours, ça devient plus une tâche à faire qu’un chemin à effectuer »

Dans ce comeback contre les Grizzlies, alors que le Thunder a remonté un déficit de 29 points, Alex Caruso avait été particulièrement bon pour relancer les siens. Ces épisodes un peu difficiles font partie de l’aventure spéciale que sont des playoffs et il ne faut pas les négliger.

« La célébration après chaque victoire n’est pas la même qu’après le titre où, enfin, on peut se relâcher. Mais il y a l’intensité, la concentration, la force émotionnelle durant les playoffs. Il faut profiter de chaque succès. Si on ne fête pas chaque victoire sur le parcours, ça devient plus une tâche à faire qu’un chemin à effectuer », précise le champion 2020. « Il faut se réjouir des victoires car c’est dur de gagner. C’est dur de gagner en playoffs. Il faut trouver du plaisir dans le succès. »

Car remporter quatre séries de playoffs, ce n’est pas rien. C’est même tout et pour Alex Caruso, c’est simple, c’est le plus grand des défis.

« C’est la chose la plus dure à faire dans le sport. Ce n’est pas facile. Je le dis aux gars : ‘Ça va être la chose la plus dure que vous allez faire dans le monde du sport’. Gagner le titre, c’est la chose la plus dure. J’essaie de bien faire comprendre ça ici », insiste l’ancien des Bulls. « Je l’ai même dit pendant le comeback du Game 3, qu’on avait encore du chemin à faire, qu’on n’allait pas être parfait, qu’on allait faire des erreurs et qu’il fallait avancer. Les playoffs, c’est ça : se battre au plus haut niveau sur chaque possession sans penser à celle d’avant ou à celle d’après. C’est une qualité unique et cette équipe la possède. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.