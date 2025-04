Dillon Brooks n’aurait pas dû titiller Jimmy Butler

A l’image des mots qu’on le voit chanter dans le clip de « So much (for) Stardust », chanson du groupe de rock Fall Out Boy, Jimmy Butler était d’une « humeur d’hiver » à Miami, à « rêver du printemps« . Celui-ci est bien arrivé du côté de Golden State, et « Playoffs Jimmy » bourgeonne comme à ses plus belles heures.

Le vétéran a été déterminant lundi dans l’important succès des Warriors dans le Game 4 contre les Rockets. Il a ainsi déployé toute la panoplie qui le rend si spécial : sa capacité à se sublimer sous la pression, sa résistance aux efforts et à la douleur, mais aussi son goût pour le « trashtalking ».

L’ailier a trouvé à qui parler avec Dillon Brooks, les deux grandes gueules s’invectivant en fin de deuxième quart-temps, quelques instants après la faute flagrante reçue par Draymond Green. Passablement agacé, Jimmy Butler a fait rire aux éclats (en l’insultant) son vis-à-vis. Qui a bien moins souri en deuxième période, quand la recrue de la mi-saison des Warriors a haussé son niveau de jeu et porté les siens à la victoire.

Rira bien qui rira le dernier

L’ancien joueur du Heat a été vu en gros plan adresser à Dillon Brooks de sacrés noms d’oiseaux. Puis moins deux minutes plus tard, il a envoyé le Rocket au sol sur une grosse faute alors que le Canadien partait au lay-up en contre-attaque. « Non, on ne s’amusait pas, non » a assuré Jimmy Butler en conférence de presse au sujet de son duel. « Je veux que vous enregistriez bien cela : je n’aime pas Dillon Brooks. On ne s’amusait jamais. Je suis un compétiteur féroce. Il est un compétiteur féroce. Il n’y a rien d’amusant là dedans. »

Pas décontenancé par Dillon Brooks, Jimmy Butler s’est même nourri de ces vifs échanges. « J’ai bien aimé ce qu’il a dit » a-t-il insisté. « On aime tous quand les gens commencent à vous critiquer. Cela a été comme ça toute la série, et je ne crois pas qu’il va changer. »

Surtout, l’ailier a retrouvé son jeu et une petite partie de ses jambes après ces incidents avec une première période très discrète à 4 points et trois tirs tentés seulement contre 23 points à 6/9 au tir et 10/10 aux lancers, et 4 passes au retour des vestiaires. Ce malgré sa blessure contractée au Game 2 et qui le gêne toujours.

« La douleur était très forte » a concédé Jimmy Butler. « Mais c’était le moment de gagner. Votre corps commence à être chaud, vous commencez à vous sentir mieux, vous gagnez en confiance. Puis les gens commencent à vous parler. Et des bonnes choses se produisent. […] Ce qui est amusant, c’est de gagner. C’est de se battre. Et ce sera fun quand on arrivera à quatre victoires. »

Jimmy Butler a joint les actes à la parole

Jimmy Butler a été plus d’une fois aperçu grimaçant et gêné dans ses mouvements. Mais comme toujours quand il a un objectif en tête, « Playoffs Jimmy » a serré les dents, alors qu’il aurait probablement été absent « une semaine ou deux » en saison régulière comme il l’a expliqué.

« Il a joué malgré la blessure, c’était beau » s’est réjoui Draymond Green. « Mais ce que sa présence génère pour notre équipe est monstrueux. Lors des trois premiers quart-temps, il ne pouvait pas bouger. Je ne sais pas ce qu’il a fait pour bouger de nouveau dans le quatrième quart, mais il ne s’est jamais plaint. Il s’est accroché. »

Jusqu’à inscrire 14 points dans le dernier acte et plusieurs actions décisives. C’est Jimmy Butler notamment qui s’arrache au rebond pour récupérer la tentative d’Alperen Sengun pour passer devant à quatre secondes de la fin et inscrire les deux lancers pour clore les débats.

« J’ai vu que je n’avais pas à me battre avec Steven Adams, donc j’ai pu sauter et passer pour un athlète semi-professionnel » a-t-il ironisé sur ce que Draymond Green a appelé son « action préférée » de la soirée. « Mais je voulais ce rebond. Je l’ai dit à Draymond, si on faisait ce stop défensif, j’allais prendre ce rebond. »

Dillon Brooks pouvait froncer les sourcils, son adversaire avait pris le dessus. « Les stars sont toujours les mêmes » comme fredonne Jimmy Butler dans « So much (for) Stardust ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.