All-Star Game : vers un match Team USA – Team World ?

Cela fait des années que beaucoup le réclament, même parmi les joueurs, et peut-être que Adam Silver va céder…

Selon The Athletic, la NBA étudie désormais sérieusement la piste d’une rencontre entre les joueurs américains et leurs homologues du reste du monde pour relancer le All-Star Game. Des discussions sont en cours avec NBC, futur diffuseur de la NBA.

« On doit faire quelque chose de nouveau et de différent, mais on est excité par cette possibilité » a expliqué Byron Spruell, le président des opérations de la NBA, et bras droit d’Adam Silver.

L’année prochaine, le All-Star Game se déroulera à l’Intuit Dome, la toute nouvelle salle des Clippers, et ce sera le théâtre des compétitions de basket aux Jeux olympiques 2028. Cela peut sembler un détail, mais Adam Silver évoque l’importance du caractère international de l’événement. Comme les Jeux olympiques.

Le dernier MVP américain date de 2018 !

« Notre All-Star Game reviendra sur NBC la saison prochaine, au milieu de leur couverture des Jeux olympiques d’hiver » explique Adam Silver. « Étant donné le fort intérêt que nous avons constaté pour les compétitions internationales de basket, notamment lors des derniers Jeux olympiques de l’été dernier à Paris, nous discutons avec le syndicat des joueurs de concepts centrés sur la représentation de leurs pays ou régions par les joueurs NBA, plutôt que sur les formats plus traditionnels que nous avons utilisés par le passé. »

Si la NBA opte pour ce format, ce sera quand même le troisième en quatre ans, et c’est la réussite du « tournoi des quatre nations » en NHL, qui a remplacé le All-Star Game, qui a donné des idées à la ligue.

Par ailleurs 25% des joueurs NBA sont « étrangers », et il n’y a plus eu de MVP américain depuis 2018. Cette année encore, les trois meilleurs joueurs de la NBA sont « étrangers ».

« On envisage des formats qui s’appuient sur cette idée de jeu international, dans une certaine mesure en explorant un peu le concept de États-Unis contre le reste du monde, et aussi en allant jusqu’à reprendre les mini-tournois que nous avons expérimentés à San Francisco — peut-être que cela pourrait s’appliquer davantage à une base de nations ou de régions » confirme Bryon Spruell. Mais est-ce que ça motivera les joueurs ?