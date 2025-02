All-Star Game : Giannis Antetokounmpo aimerait voir un USA – Team World en Europe

Même imparfaite, la nouvelle version du All-Star Game a au moins permis de retrouver un peu de sérieux et d’éviter le piteux spectacle des dernières années. Est-ce une solution durable ? Seul le temps le dira. En tout cas, Giannis Antetokounmpo, forfait pour l’édition 2025, a quelques idées pour relancer l’intérêt de ce match des étoiles.

La première, c’est de partir sur un format États-Unis face au reste du monde, une idée qui traîne depuis plusieurs années désormais. « J’adorerais. Ce serait le format le plus intéressant et le plus excitant », estime le Grec qui s’imagine faire équipe avec Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Nikola Jokic ou Victor Wembanyama.

« Cela donnera un petit plus en matière de compétition. Affronter les meilleurs joueurs américains, ce serait fun. Cela pousserait les joueurs à jouer sérieusement », poursuit-il. En est-il vraiment sûr ?

« On ne peut pas forcer quelqu’un à jouer dur, s’il ne le veut pas. Personnellement, lors de ce week-end, je viens pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Je fais ma sieste d’avant-match, mes soins la nuit d’avant, je ne sors pas, je mange avant. Je traite cette rencontre comme une autre car je veux évoluer à mon meilleur niveau », raconte Giannis Antetokounmpo, conscient que tous les All-Stars ne sont pas comme lui.

Un All-Star Game en Chine ?

Sa deuxième idée ? Jouer ce match des étoiles en dehors des États-Unis. « Ce serait fun d’avoir ce match au Royaume-Uni, ou à Paris. En Grèce, même si c’est un petit pays, mais pourquoi pas. Ou en Chine. »

L’autre MVP européen des dernières années, Nikola Jokic, est davantage perplexe sur le futur du All-Star Game. Lui fait clairement partie des joueurs qui ne veulent pas être là chaque année, pour jouer un match qu’ils ne désirent pas jouer…

« Je ne pense pas être fait pour ce style de rencontre », a-t-il dit, avant qu’on lui demande si ce n’est pas un souci de voir le triple MVP de la ligue « bouder » cet événement. « Ce n’est pas une question pour moi. Je ne sais pas. Si on veut mon opinion, je ne vais pas la donner car elle n’est pas très agréable. »

Le pivot des Nuggets n’en dira pas plus mais il ne semblait pas, avant dimanche soir, très convaincu par ce nouveau format. « On verra », répond-il sur le possible retour d’un match compétitif. « On a vraiment essayé de changer et ça mérite d’être testé. On verra comment les joueurs réagissent et comment ça évolue. »