Les Pacers ne voulaient pas encore tomber dans le piège de l’isolation

Changement total d’ambiance entre les Game 3 et 4 de cette série entre Pacers et Bucks. Ces derniers, en s’appuyant sur un Gary Trent Jr. sur une autre planète, avait fait la différence dans le 3e quart-temps du match précédent, remporté de 21 points (39-18). De cette période perdue, les joueurs avaient tiré des leçons.

« On ne prenait pas nécessairement de mauvais tirs, mais ce n’était pas notre style de jeu », remarque Myles Turner à la sortie du Game 4. « Notre 3e quart-temps lors du dernier match était pauvre offensivement et défensivement à la fois », complète Tyrese Haliburton qui, comme ses coéquipiers, a d’abord un mot pour Damian Lillard.

Une pauvreté, dans le jeu offensif, principalement liée au fait que les Pacers avaient moins bien utilisé ce que Myles Turner décrit comme « le pouvoir de la circulation du ballon ».

« Sur le dernier match, on a eu le deuxième plus grand nombre d’isolations de toute la saison selon nos ‘analytics’. Ce n’est pas nous », rapporte Rick Carlisle.

Sa formation est en effet l’une de celles qui a eu le moins recours à ces séquences de un-contre-un durant la saison régulière. Elle était sur le podium des équipes générant le plus de passes décisives (29) chaque soir. Dans ce Game 3, les Pacers avaient tout de même atteint 32 passes décisives, mais leur adresse aux tirs avait fait défaut (43%).

Un groupe plus connecté

« L’équipe a beaucoup mieux fonctionné ce soir en matière de mouvement du ballon, de coupes, de distribution », liste Rick Carlisle après ce Game 4 d’une autre teneur. Avec 129 points, les Pacers ont signé leur meilleure sortie offensive de cette série. Bien aidé par la mollesse défensive d’en face, ils ont shooté à 60% de réussite sur la soirée, dont 46% de loin. Et généré 36 passes décisives pour 50 tirs convertis au total.

« Nous sommes le genre d’équipe qui a besoin de beaucoup de héros. On est construit comme ça, sur la profondeur d’effectif, la camaraderie, un esprit uni. On était plus connectés ce soir, c’était nécessaire », poursuit le coach dont l’équipe n’a, cette fois, pas flanché dans le 3e quart-temps.

Elle a au contraire aggravé l’écart en se créant de très bons tirs en fin de période, à l’instar de TJ McConnell trouvant Obi Toppin dans le corner droit, avant d’être imité par Haliburton qui trouvait Ben Sheppard dans le même secteur. « Il s’agissait d’approcher la chose de la bonne manière, c’est une étape de la maturité », juge Tyrese Haliburton sur cette réaction collective des Pacers qui leur ouvre la voie à une qualification pour le second tour dès mardi dans l’Indiana.

Une qualification potentielle sur laquelle Rick Carlisle ne veut pas se projeter. « Je n’en parle pas, d’aucune conversation basée sur les résultats. On a fait mieux que ce soir parce qu’on s’est tenu à un processus d’attention, en jouant jusqu’à l’épuisement et ensemble, en étant plus soudés en défense », énumère le coach dont on imagine qu’il souhaite reproduire ce modèle pour battre une 4e fois les Bucks.