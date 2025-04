JJ Redick n’a pas fait le moindre changement en 2e mi-temps !

Même Tom Thibodeau n’avait jamais osé : jouer toute une mi-temps sans faire le moindre remplacement ! C’est du jamais vu depuis au moins 1998, et c’est ce qu’a fait JJ Redick cette nuit dans la 2e mi-temps du Game 4 face aux Wolves. Une stratégie qui n’a finalement pas payé puisque ses Lakers ont craqué dans la dernière ligne droite.

« Ce n’était pas prévu » répond le coach des Lakers. « Je leur ai demandé au début du quatrième quart-temps [comment ils se sentaient] et je leur ai dit que nous avions deux temps morts supplémentaires. ‘Si vous avez besoin d’un remplacement, faites-le nous savoir.’ Ces gars-là ont beaucoup donné. »

Au début de la 2e mi-temps, l’assistant Nate McMillan s’est approché de Dorian Finney-Smith pour le prévenir qu’il allait débuter la 2e mi-temps à la place de Jaxson Hayes. La réponse des Lakers ? Un 14-0 pour attaquer la 2e mi-temps ! Mais on ne joue pas la totalité d’une mi-temps sans le payer à un moment donné…

Des tirs faciles manqués…

« La fatigue ne devrait pas avoir d’impact à ce stade, » assure Luka Doncic, qui se remettait d’une intoxication alimentaire. « J’ai joué beaucoup de minutes, mais cela ne devrait pas entrer en compte. Je pense qu’ils ont simplement mieux exécuté leur attaque dans les dernières minutes. »

Pour LeBron James, la fatigue n’est pas en jeu, et comme son coéquipier, il pointe du doigt des erreurs de débutant… « On a eu de très bonnes situations… Luka a raté un lay-up tout près du panier qui aurait pu nous donner sept points d’avance. J’ai raté un lay-up facile qui aurait pu nous donner quatre points d’avance. On a eu plusieurs opportunités. Je ne pense pas que la fatigue ait joué un rôle là-dedans. C’est juste qu’on a raté des tirs faciles… On parvenait à exécuter ce qu’on voulait, et on n’a juste pas réussi à concrétiser. »

Des tirs faciles ratés, c’est aussi parfois, dû, à la fatigue.