Malade, Luka Doncic a donné tout ce qu’il pouvait…

Luka Doncic n’était plus descendu sous la barre des 20 points sur un match depuis plus de deux mois, et ses trois premiers matchs plutôt moyens avec les Lakers. Le Slovène a été contenu vendredi à 17 unités par les Wolves… mais aussi par un problème de santé. Doncic a joué malade, et souffrait d’un problème intestinal depuis la veille.

L’ancien joueur des Mavericks ne s’est pas présenté face aux médias après la rencontre, et a reçu un traitement conséquent à l’écart du vestiaire a assuré le journaliste Dan Woike du L.A. Times. « Il ne se sent pas bien depuis 24 heures » a expliqué JJ Redick en conférence de presse. « Je ne sais pas combien de temps il a dormi la nuit dernière, il ne se sentait pas bien déjà hier soir. Son estomac l’a dérangé, il a vomi tout l’après-midi. »

Absent à la reprise du 3e quart-temps

Visiblement mal en point, Doncic s’est à plusieurs reprises tenu le ventre notamment au buzzer du deuxième quart-temps, prenant de grandes inspirations. Il n’était d’ailleurs sur le parquet à la reprise de la deuxième période, avant d’arriver au niveau du banc des Lakers une trentaine de secondes après le début du troisième quart.

« Je ne pensais pas qu’il reviendrait des vestiaires en deuxième période » a assuré Dorian Finney-Smith après la partie. « Il avait un gros coup sur le coude, je lui ai dit ‘mec, tu es malade, amoché et t’es toujours là ?’. C’est un dur à cuire, il veut toujours gagner. Il sera prêt pour le prochain match. Mais comment il avait l’air d’être, son langage corporel… Il était vraiment pâle aujourd’hui. Il n’a probablement pas pu s’hydrater. Mais c’est un dur. Et il a mis quelques gros tirs pour qu’on revienne dans le match. »

Même diminué, Luka Doncic n’a pourtant pas démérité avec 17 points (mais à 6/16), 8 passes et 7 rebonds. « Il a donné tout ce qu’il avait ce soir » a souligné Austin Reaves. « Il a joué 40 minutes, il a fait tout ce qu’il a pu pour nous aider à l’emporter. » Les Lakers n’étaient d’ailleurs pas si loin de pouvoir l’emporter en partie contre le cours du match, alors que Doncic avait remis les deux équipes à égalité à moins de cinq minutes de la fin. Mais le meneur des Lakers n’a pas pesé dans le « money time », comme aucun de ses coéquipiers d’ailleurs, qui n’ont marqué qu’un seul point lors des quatre dernières minutes. « Le fait qu’il soit malade a évidemment eu un impact sur notre équipe » a réagi LeBron James.

Luka Doncic va désormais un peu moins de deux jours pour se remettre en forme, avant un Game 4 crucial dimanche à Minnesota, leader 2-1 dans ce premier tour.