Alors que les Lakers sont en quête de l’avantage du terrain avant de revenir à Los Angeles, Julius Randle s’illustre en inscrivant les sept premiers points de Minnesota. Mais grâce à un duo Luka Doncic – LeBron James bien en jambes sur ce début de rencontre, les Lakers prennent 10 longueurs d’avance (32-22). Sauf que le Slovène rate un lay-up tout cuit et, derrière, Minnesota passe un 8-0 pour revenir à 32-28 au terme du premier acte.

Par la suite, l’écart se stabilise autour des cinq points et les Wolves ne mènent que de trois points au moment de rejoindre les vestiaires (61-58).

LeBron et Doncic à leur meilleur niveau

Si LeBron James et Luka Doncic avaient porté les Lakers pendant la première mi-temps, la dynamique change légèrement après la pause. Los Angeles entame fort cette seconde période avec un 14-0 mené par Austin Reaves auteur de ses six premiers points de la rencontre.

Cependant, les Wolves ne lâchent toujours pas et signent un nouveau « run » pour recoller à quatre unités. Néanmoins, encore une fois, ce sont les Lakers qui recréent un écart grâce à Luka Doncic, dans un premier temps, puis avec Austin Reaves qui inscrit son troisième tir à 3-points de la partie (88-78).

C’est ainsi avec 10 points d’avance (94-84) que la bande de LeBron James entame le dernier acte. Moment choisi pour Anthony Edwards pour prendre le match à son compte. L’arrière All-Star inscrit les 11 premiers points de Minnesota pour permettre aux Wolves de recoller une nouvelle fois au score (99-95).

Dans la foulée, Naz Reid, discret jusqu’ici, inscrit cinq points de suite pour ramener Minnesota à deux unités (104-102) alors qu’il reste un peu plus de quatre minutes à jouer.

Les Lakers déjouent

Débute alors un money-time irrespirable où les deux équipes se rendent coup pour coup. Dans un premier temps, Naz Reid et Donte DiVincenzo donnent quatre points d’avances aux Wolves (111-107), mais Austin Reaves et Dorian Finney-Smith répondent tous les deux avec un tir à 3-points et les Wolves sont de nouveau menés avec seulement 90 secondes à jouer.

Jaden McDaniels remet Minnesota devant grâce à un panier avec la faute (114-113), mais l’ailier ne s’arrête pas là. Il met la pression sur Luka Doncic, ce qui force le Slovène à prendre un temps-mort dans la précipitation. Sur la remise en jeu, Jaden McDaniels, encore lui, intercepte la passe de LeBron James.

Tout se joue sur un « challenge » !

Sur la possession suivante, Anthony Edwards pénètre, mais se fait arrêter par « LBJ ». Du moins, c’est ce qu’on pourrait croire avant que Minnesota ne « challenge » ce coup de sifflet.

Un choix payant puisque la décision est inversée. Les arbitres constatent que LeBron James avait fait faute sur l’arrière des Wolves, ce qui lui offre deux lancers francs. « Ant-Man » ne tremble pas et convertit les deux alors qu’il ne reste que 10 secondes à jouer. Les Lakers n’ont plus de temps-mort et au terme d’une nouvelle possession chaotique, Austin Reaves rate le tir de l’égalisation.

Les Wolves s’imposent 116 à 113 et mènent 3-1 dans la série avec une première balle de match, ce mardi, à Los Angeles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le nouveau festival d’Anthony Edwards. L’arrière des Wolves a été injouable pendant les 44 minutes passées sur le parquet finissant la rencontre avec 43 points, 9 rebonds et 6 passes. Il passe à lui seul un 11-0 au début du quatrième quart-temps et il convertit les deux lancers francs décisifs pour sceller le sort de la rencontre.

– Les seconds couteaux de Minnesota ont répondu présent. Derrière Anthony Edwards, Naz Reid et Jaden McDaniels ont joué un rôle central dans cette nouvelle victoire. Le premier a permis à Minnesota de rester dans la rencontre tandis que la défense du second n’a pas permis aux Lakers d’avoir les possessions nécessaires pour remporter le match.

– Les Lakers dos au mur. Alors qu’ils ont eu le match en main pendant quasiment toute la partie, les Angelinos ont mal géré la fin de match malgré des shoots ouverts. Désormais menés 3-1, les hommes de J.J. Redick n’ont plus le droit à l’erreur et sont condamnés à l’exploit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.