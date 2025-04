Les Pistons vont devoir éviter les coups de griffe du KAT

Alors qu’ils avaient repris l’avantage du terrain lors du Game 2, les Pistons l’ont directement rendu aux Knicks lors du Game 3, grâce à un Karl-Anthony Towns retrouvé, à 31 points à 10/18 au tir dont 4/8 de loin.

Sans Isaiah Stewart, blessé, c’est d’abord Tobias Harris qui doit s’occuper du pivot des Knicks, qui a un net avantage de taille face à lui. Mais JB Bickerstaff sait bien que Detroit va devoir mieux contrôler l’ancien joueur des Wolves si son équipe veut égaliser ce soir (19h00, beIN Sports 1) lors du Game 4 de ce premier tour.

« Ils viennent après des erreurs » explique le coach au sujet des 3-points du KAT. « Lors du repli défensif, où les bons duels n’étaient pas en place. Sur jeu rapide, où on était proches (de lui) mais pas assez proches pour éliminer ces tirs. Ce sont des points sur lesquels on peut s’améliorer. C’est un incroyable attaquant, il va trouver une façon de peser sur le match, mais nous ne pouvons pas lui permettre de se lancer. Et je pense qu’on lui a malheureusement permis de le faire avec des tirs ouverts tôt dans la rencontre. »

La pression du retour en playoffs ?

Après l’avoir contenu à 10 petits points lors du Game 2, les Pistons se sont peut-être un peu relâchés, permettant à Karl-Anthony Towns d’être agressif d’entrée de rencontre.

Bien sûr, contenir « KAT » n’est toutefois pas le seul paramètre du match, puisque les shooteurs vont devoir écarter le jeu pour libérer de l’espace pour Cade Cunningham. Si précieux durant la saison régulière, Malik Beasley reste ainsi sur un trop faible 3/18 à 3-points sur les deux dernières rencontres…

Pour JB Bickerstaff, il est ainsi essentiel que ses joueurs réalisent « un super début de match » pour pouvoir imposer leur style de jeu à la rencontre et « éviter d’avoir l’impression de grimper une colline ».

« Et puis, jouer un premier match de playoffs à domicile, ça vient avec différents types de pression, non ? » rappelle le coach, qui sous-entend que ses jeunes joueurs ont peut-être été pris par l’émotion et l’excitation de la Little Caesars Arena. « Notre public était incroyable et, parfois, on est pris par l’émotion des fans, la pression de vouloir faire plaisir aux fans, de les impliquer. Ça nous a pris du temps pour nous mettre en place. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.