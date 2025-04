Les titulaires des Nuggets n’ont pas le temps de souffler

Si les Nuggets ont dilapidé une avance de 22 points dans le Game 4 de leur série du premier tour face aux Clippers, c’est en partie parce que les titulaires de David Adelman étaient sur les rotules en fin de match.

Heureusement pour eux, Aaron Gordon a sauvé la soirée d’un « buzzer beater » déjà mémorable, mais le scénario du match illustre bien l’extrême dépendance de l’équipe à ses six joueurs de base…

Sans Russell Westbrook, touché au pied et qui n’a pas voulu s’avancer sur son statut pour le Game 5, le coach intérimaire de Denver a dû tirer sur la corde de ses titulaires, qui ont tous joué plus de 42 minutes !

C’est la première fois que ça arrive pour cinq titulaires dans un match sans prolongation en playoffs depuis 1997.

Des temps-morts pour reposer les joueurs

Peyton Watson n’a ainsi eu droit qu’à 13 minutes sur le terrain, alors que Jalen Pickett (6 minutes), DeAndre Jordan (5 minutes) et Vlatko Cancar (2 minutes) n’ont offert qu’un tout petit peu de repos à Nikola Jokic, Aaron Gordon, Jamal Murray, Christian Braun et Michael Porter Jr, le pivot serbe ayant joué l’intégralité de la deuxième mi-temps.

« On essaie de trouver des coupures au bon moment » explique David Adelman sur sa stratégie pour ne pas trop épuiser ses titulaires. « On essaie d’utiliser au mieux les temps-morts TV. On déteste utiliser les temps-morts pour reposer les joueurs mais on doit parfois le faire pendant les matchs. C’était le Game 4. On était menés 2-1. Nos joueurs majeurs, ils devaient jouer. Ils devaient beaucoup jouer. »

La stratégie fut payante puisque Denver est revenu à égalité (2-2) dans la série, en récupérant l’avantage du terrain, mais elle pourrait tout de même avoir des conséquences lors des matchs suivants, surtout si Russell Westbrook doit rester en civil et que Michael Porter Jr. est suspendu pour la prochaine rencontre.

Mais ce n’est pas maintenant que les Nuggets vont se trouver un banc, le problème traînant depuis longtemps.