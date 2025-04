Michael Porter Jr. suspendu après le début de bagarre générale ?

Le Game 4 entre les Clippers et les Nuggets restera évidemment dans l’histoire pour ce dunk au buzzer d’Aaron Gordon. C’est du jamais vu dans l’histoire des playoffs NBA. Mais avant cela, l’un des événements marquants de la rencontre aura été le début de bagarre entre James Harden et Aaron Gordon justement.

On joue les toutes dernières secondes de la première mi-temps, il y a une faute de Christian Braun sur James Harden. L’arrière des Clippers le toise. Ils sont front contre front, et Nikola Jokic vient se mettre au milieu d’eux. Sauf que James Harden repousse le pivot des Nuggets, et Aaron Gordon s’en mêle, et c’est là que tout part en sucette.

Michael Porter Jr. ne connaissait pas très bien le règlement

Heureusement, des joueurs des Clippers et des Nuggets sont là pour éviter aussi que ça se transforme en bagarre générale, et tout est rentré dans l’ordre avec six fautes techniques distribuées ! Et peut-être que cet accrochage pourrait coûter une suspension à… Michael Porter Jr !

L’ailier des Nuggets n’était pas impliqué dans l’accrochage mais il s’est levé du banc, et c’est interdit… « Je ne connaissais pas la règle précise. Je ne suis pas allé très loin », a-t-il répondu, le bras en écharpe. « C’est pour ça qu’on a une équipe, c’est pour ça que les entraîneurs sont là, pour te retenir. C’était un match intense, un moment intense. J’avais déjà eu une double faute avec Powell un peu plus tôt. Et puis voir mes coéquipiers s’impliquer comme ça, je suis juste content de ne pas être allé plus loin et que les coachs et mes coéquipiers aient été vigilants. »

Le souvenir de 2007 et de la série Spurs – Suns

On n’est plus au milieu des années 2000, à une époque où la bagarre entre les Pacers et les Pistons est dans toutes les têtes. Mais le règlement est clair : « Tous les joueurs ne participant pas au match doivent rester à proximité immédiate de leur banc » et « les contrevenants seront passibles d’une suspension sans salaire d’au moins un match et d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 dollars ».

Clairement, Michael Porter Jr. ne s’est jamais approché de la bagarre. Mais il a bien quitté le banc. Son sort pour le Game 5 dépendra donc de la notion de « proximité immédiate ».

Rappelons qu’en 2007, Boris Diaw et Amare Stoudemire avaient été suspendus pour avoir quitté leur banc lors du début de bagarre provoqué par le gros tampon de Robert Horry sur Steve Nash. On connaît la suite…